Сафонов объяснил, как сломал руку в матче против «Фламенго»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Зальцбург
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.50
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Базель
0
:
Виктория Пл
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.30
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
2
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
34.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Селтик
3
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.25
П2
3.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Порту
1
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.60
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ФКСБ
0
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
5.50
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
Все коэффициенты
П1
4.14
X
2.85
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Генк
0
:
Мальме
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.65
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лилль
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.65
П2
4.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.20
П2
5.12
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лион
1
:
ПАОК
1
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.60
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Маккаби
0
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
26.00
X
8.25
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Мидтьюлланн
0
:
Динамо З
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.00
П2
5.32
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ноттингем Форест
2
:
Ференцварош
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
23.00
П2
60.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.55
П2
3.28
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штурм
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.65
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
2
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
П2

Сафонов объяснил, как сломал руку в матче против «Фламенго»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснил, как сломал руку в серии пенальти финала Межконтинентального кубка против «Фламенго».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

17 декабря «ПСЖ» победил «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1) и завоевал Межконтинентальный кубок. Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых 11‑метровых и был признан лучшим игроком матча. После этой игры голкипер выбыл на месяц из-за перелома руки.

«Есть несколько методик, как переиграть футболиста, который берет паузу во время разбега. Одна из них — сделать ложное движение в одну сторону, а затем резко пойти в другую. Бьющий видит, куда ты пошел, бьет в свободный угол, а ты как раз туда финально перемещаешься. С “Фламенго” это и хотел применить, но не рассчитал тайминги. Я сделал движение вправо от себя, но оно получилось малозаметным. А после него сразу пошел влево — раньше времени. Бьющий все увидел и пробил в левый от себя. К счастью, я быстро понял, что поторопился, и успел все переиграть. Получилось удержать тело, переместить центр тяжести и в последний момент поменять направление прыжка», — приводит «Спортс» слова Сафонова.

«Это все заняло полсекунды: фейковое движение вправо, натуральное движение влево, осознание, что дернулся рано, смена направления, прыжок в другую сторону. Это и повлекло за собой перелом. Дам 95 процентов, что травма случилась в момент этого удара. Я сломал механику движения, получилось непривычное положение рук и ног, отсюда и последствия. Боли не почувствовал — все же шла серия пенальти за трофей», — добавил российский вратарь.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Он провел за «ПСЖ» 22 матча, в которых пропустил 17 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В воскресенье, 1 февраля, «ПСЖ» в чемпионате Франции на выезде сыграет против «Страсбура». Начало матча — в 22:45 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше