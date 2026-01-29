Сафонов объяснил, как сломал руку в матче против «Фламенго»

17 декабря «ПСЖ» победил «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1) и завоевал Межконтинентальный кубок. Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых 11‑метровых и был признан лучшим игроком матча. После этой игры голкипер выбыл на месяц из-за перелома руки.
«Есть несколько методик, как переиграть футболиста, который берет паузу во время разбега. Одна из них — сделать ложное движение в одну сторону, а затем резко пойти в другую. Бьющий видит, куда ты пошел, бьет в свободный угол, а ты как раз туда финально перемещаешься. С “Фламенго” это и хотел применить, но не рассчитал тайминги. Я сделал движение вправо от себя, но оно получилось малозаметным. А после него сразу пошел влево — раньше времени. Бьющий все увидел и пробил в левый от себя. К счастью, я быстро понял, что поторопился, и успел все переиграть. Получилось удержать тело, переместить центр тяжести и в последний момент поменять направление прыжка», — приводит «Спортс» слова Сафонова.
«Это все заняло полсекунды: фейковое движение вправо, натуральное движение влево, осознание, что дернулся рано, смена направления, прыжок в другую сторону. Это и повлекло за собой перелом. Дам 95 процентов, что травма случилась в момент этого удара. Я сломал механику движения, получилось непривычное положение рук и ног, отсюда и последствия. Боли не почувствовал — все же шла серия пенальти за трофей», — добавил российский вратарь.
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Он провел за «ПСЖ» 22 матча, в которых пропустил 17 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В воскресенье, 1 февраля, «ПСЖ» в чемпионате Франции на выезде сыграет против «Страсбура». Начало матча — в 22:45 по московскому времени.