Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.21
X
3.31
П2
2.05
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
4.94
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.13
П2
2.89
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Ювентус
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2

Сафонов лидирует по отраженным пенальти в топ-5 лиг Европы

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил пять пенальти и лидирует по этому показателю среди вратарей из топ-5 лиг Европы, сообщает OptaJean.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне «ПСЖ» обыграл «Струсбур» в матче 20-го тура Лиги 1 со счетом 2:1. В составе победителей отличились Сенни Меюлю (22-я минута) и Нуну Мендеш (81). Единственный мяч хозяев забил Гела Дуэ (27). На 20-й минуте Хоакин Паникелли не смог реализовать пенальти, удар отразил Сафонов.

Ранее Матвей Сафонов отбил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

По информации источника, 26-летний россиянин отразил пять из семи пенальти во всех турнирах текущего сезона (учитываются пенальти в основное время и в послематчевых сериях), что является самым высоким показателем среди вратарей из ведущих европейских лиг.

«Считаю, мы играли лучше, хотя матч выдался непростым против сильного соперника. Концовка была нервной, главное, что победа осталась за нами», — приводит слова Сафонова Footmercato.

Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча. Также он получил самые высокие оценки от портала Whoscored и издания L'Equipe.

В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за клуб шесть матчей, в которых пропустил пять голов и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции с 48 очками.


Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше