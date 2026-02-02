Сафонов лидирует по отраженным пенальти в топ-5 лиг Европы

Накануне «ПСЖ» обыграл «Струсбур» в матче 20-го тура Лиги 1 со счетом 2:1. В составе победителей отличились Сенни Меюлю (22-я минута) и Нуну Мендеш (81). Единственный мяч хозяев забил Гела Дуэ (27). На 20-й минуте Хоакин Паникелли не смог реализовать пенальти, удар отразил Сафонов.
Ранее Матвей Сафонов отбил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).
По информации источника, 26-летний россиянин отразил пять из семи пенальти во всех турнирах текущего сезона (учитываются пенальти в основное время и в послематчевых сериях), что является самым высоким показателем среди вратарей из ведущих европейских лиг.
«Считаю, мы играли лучше, хотя матч выдался непростым против сильного соперника. Концовка была нервной, главное, что победа осталась за нами», — приводит слова Сафонова Footmercato.
Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча. Также он получил самые высокие оценки от портала Whoscored и издания L'Equipe.
В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за клуб шесть матчей, в которых пропустил пять голов и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции с 48 очками.