Источник: Роналду может покинуть «Аль-Наср»

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в 2023 году. В составе клуба португалец провел 127 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 22 результативные передачи. Вместе с клубом Роналду пока не смог завоевать ни одного трофея.