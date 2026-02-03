Ричмонд
Источник: Роналду может покинуть «Аль-Наср»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может уйти из клуба в летнее трансферное окно, сообщает издание Record.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, Роналду чувствует себя несчастным в клубе и ищет варианты продолжения карьеры в другом месте. Отмечается, что сумма отступных в контракте 40-летнего португальца составляет €50 млн.

Ранее Роналду не вошел в заявку клуба на матч 20-го тура Саудовской Про-лиги с «Аль-Риядом» (1:0). Сообщалось, что футболист отказался играть из-за недовольства тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами.

Главным поводом недовольства Роналду стал переход нападающего Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль». Он выступил против этого трансфера из-за «нанесения ущерба конкуренции».

«Аль-Хиляль» — это основной конкурент команды Роналду в борьбе за чемпионство, который по итогам 19 туров набрал 47 очков. «Аль-Наср» отстает от «Аль-Хиляля» на один балл.

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в 2023 году. В составе клуба португалец провел 127 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 22 результативные передачи. Вместе с клубом Роналду пока не смог завоевать ни одного трофея.