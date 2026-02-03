Арсен Венгер: Сафонова можно считать первым номером «ПСЖ»

Арсен Венгер был тренером «Арсенала» с 1996-го по 2018 год. При нем клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по 7 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2006 году «Арсенал» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне».