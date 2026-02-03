Ричмонд
Арсен Венгер: Сафонова можно считать первым номером «ПСЖ»

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что Сафонова можно считать первым номером французского «ПСЖ».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Арсен Венгер высказался об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в текущем сезоне.

«Матвей демонстрирует высокий уровень игры в этом сезоне. Думаю, теперь его можно расценивать как первого номера “ПСЖ”, — передает слова Венгера “РБ Спорт”.

1 февраля «ПСЖ» обыграл «Страсбур» со счетом 2:1. На 20-й минуте Сафонов отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паничелли. Это первый отраженный им пенальти в основное время в составе парижан. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

Для Сафонова этот матч стал вторым подряд в стартовом составе, до этого он сыграл с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (1:1). «ПСЖ» с 48 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 30 очками занимает седьмую позицию.

Арсен Венгер был тренером «Арсенала» с 1996-го по 2018 год. При нем клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и по 7 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2006 году «Арсенал» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Барселоне».