Флик — о матче с «Альбасете»: Могли победить еще в первом тайме

«У нас было много возможностей. Команда могла бы обеспечить себе уверенную победу еще в первом тайме.



Мы играем матчи каждые три дня, и футболисты всегда готовы. Мы контролировали игру, но в итоге нам пришлось приложить немало усилий, чтобы одержать победу», — приводит слова Флика Marca.