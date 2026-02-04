Ричмонд
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Флик — о матче с «Альбасете»: Могли победить еще в первом тайме

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Альбасете» в четвертьфинале Кубка Испании (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Барселона» на выезде обыграла «Альбасете» со счетом 2:1. По голу у сине-гранатовых забили Ламин Ямаль (39-я минута) и Рональд Араухо (56-я). Единственный мяч хозяев на счету Хави Морено (87-я).

«У нас было много возможностей. Команда могла бы обеспечить себе уверенную победу еще в первом тайме.

Мы играем матчи каждые три дня, и футболисты всегда готовы. Мы контролировали игру, но в итоге нам пришлось приложить немало усилий, чтобы одержать победу», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, «Альбасете», выступающий в Сегунде, на предыдущей стадии сенсационно выбил из розыгрыша мадридский «Реал», одержав на своем поле победу со счетом 3:2.

«Барселона» стала первым полуфиналистом Кубка Испании. Другие полуфиналисты турнира определятся в парах «Алавес» — «Реал Сосьедад», «Валенсия» — «Атлетик» и «Бетис» — «Атлетико».

Первые полуфинальные матчи будут сыграны 10—12 февраля, ответные — 3—5 марта. Финальная игра пройдет 25 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. В прошлогоднем финале сине-гранатовые обыграли «Реал» (3:2, д.в).