Флик — о матче с «Альбасете»: Могли победить еще в первом тайме

Накануне «Барселона» на выезде обыграла «Альбасете» со счетом 2:1. По голу у сине-гранатовых забили Ламин Ямаль (39-я минута) и Рональд Араухо (56-я). Единственный мяч хозяев на счету Хави Морено (87-я).
«У нас было много возможностей. Команда могла бы обеспечить себе уверенную победу еще в первом тайме.
Мы играем матчи каждые три дня, и футболисты всегда готовы. Мы контролировали игру, но в итоге нам пришлось приложить немало усилий, чтобы одержать победу», — приводит слова Флика Marca.
Напомним, «Альбасете», выступающий в Сегунде, на предыдущей стадии сенсационно выбил из розыгрыша мадридский «Реал», одержав на своем поле победу со счетом 3:2.
«Барселона» стала первым полуфиналистом Кубка Испании. Другие полуфиналисты турнира определятся в парах «Алавес» — «Реал Сосьедад», «Валенсия» — «Атлетик» и «Бетис» — «Атлетико».
«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. В прошлогоднем финале сине-гранатовые обыграли «Реал» (3:2, д.в).