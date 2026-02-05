Ричмонд
Ямаль нанял специалистов для изоляции от соцсетей

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль нанял специалистов для изменения подхода к социальным сетям. Об этом сообщает испанский журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«В его окружении произошли профессиональные изменения. Пришли другие специалисты и помогли ему в некоторых аспектах. Например, они изменили подход к его социальным сетям. Ламин стал публиковать гораздо меньше постов, а когда публикует, то это все о футболе и о “Барселоне”. Они помогли ему понять, что такое социальные сети. Он сосредоточился на футболе и немного отдалился от соцсетей», — сказал Альварес.

Ламин Ямаль дебютировал в основном составе «Барселоны» в январе 2024 года в возрасте 16 лет и 6 месяцев. С тех пор он провел 135 матчей за сине-гранатовых, в которых забил 39 мячей и сделал 47 результативных передач.

На счету 18-летнего вингера «Барселоны» Ямаля 23 матча за сборную Испании и шесть голов. В 2024 году молодой футболист вместе с национальной командой стал чемпионом Европы.

В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.

После 22 туров «Барселона» набрала 55 очков и лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, на один балл опережая мадридский «Реал».