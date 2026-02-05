Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
3.57
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.30
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

В ФИФА рассказали, сколько клубы потратили в январское трансферное окно

Почти два миллиарда долларов было потрачено клубами в январское трансферное окно.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчет, из которого следует, что мужские профессиональные клубы потратили 1,9 миллиарда долларов на международные трансферы в январское окно 2026 года.

По данным ФИФА, в январе 2026 года было зарегистрировано более 5900 международных трансферов в мужском профессиональном футболе. Это максимальный показатель для январских трансферных окон, который более чем на 3% превышает предыдущий рекорд, установленный годом ранее. При этом, общий объем расходов снизился примерно на 18% по сравнению с январем 2025 года, но превысил показатели января 2023 года более чем на 20%.

Больше всего потратили английские клубы — более 360 миллионов долларов. В пятерку стран по объему трат вошли Италия, Бразилия, Германия и Франция. Больше всего дохода от трансферов получили французские клубы — 215 миллионов долларов. Далее следуют клубы из Италии, Бразилии, Англии и Испании. Больше всего входящих трансферов в мужском футболе было зафиксировано в Бразилии, потом в Испании, Аргентине, Англии, Португалии. Наибольшее количество исходящих трансферов пришлось на Аргентину, далее идут Англия, Бразилия, Испания и США.

В женском профессиональном футболе в январское трансферное окно 2026 года был установлен рекорд по расходам на трансферы. Клубы впервые потратили более 10 миллионов долларов, что более чем на 85% превышает показатель января 2025 года.