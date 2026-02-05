В ФИФА рассказали, сколько клубы потратили в январское трансферное окно

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчет, из которого следует, что мужские профессиональные клубы потратили 1,9 миллиарда долларов на международные трансферы в январское окно 2026 года.
По данным ФИФА, в январе 2026 года было зарегистрировано более 5900 международных трансферов в мужском профессиональном футболе. Это максимальный показатель для январских трансферных окон, который более чем на 3% превышает предыдущий рекорд, установленный годом ранее. При этом, общий объем расходов снизился примерно на 18% по сравнению с январем 2025 года, но превысил показатели января 2023 года более чем на 20%.
Больше всего потратили английские клубы — более 360 миллионов долларов. В пятерку стран по объему трат вошли Италия, Бразилия, Германия и Франция. Больше всего дохода от трансферов получили французские клубы — 215 миллионов долларов. Далее следуют клубы из Италии, Бразилии, Англии и Испании. Больше всего входящих трансферов в мужском футболе было зафиксировано в Бразилии, потом в Испании, Аргентине, Англии, Португалии. Наибольшее количество исходящих трансферов пришлось на Аргентину, далее идут Англия, Бразилия, Испания и США.
В женском профессиональном футболе в январское трансферное окно 2026 года был установлен рекорд по расходам на трансферы. Клубы впервые потратили более 10 миллионов долларов, что более чем на 85% превышает показатель января 2025 года.