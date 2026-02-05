В ФИФА рассказали, сколько клубы потратили в январское трансферное окно

По данным ФИФА, в январе 2026 года было зарегистрировано более 5900 международных трансферов в мужском профессиональном футболе. Это максимальный показатель для январских трансферных окон, который более чем на 3% превышает предыдущий рекорд, установленный годом ранее. При этом, общий объем расходов снизился примерно на 18% по сравнению с январем 2025 года, но превысил показатели января 2023 года более чем на 20%.