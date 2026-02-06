Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.56
П2
3.52
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.06
П2
3.08
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.36
П2
3.50
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.25
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.71
П2
5.14

Дмитрий Черышев объяснил переход сына в клуб Евгения Савина

1 февраля экс-игрок сборной России Денис Черышев стал игроком кипрского футбольного клуба «Красава».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Дмитрий Черышев, отец бывшего футболиста сборной России Дениса Черышева, рассказал, как воспринял переход сына в кипрский клуб Евгения Савина.

«Сам узнал о переходе Дениса в “Красаву” только тогда, когда он уже полетел на Кипр. Как оценю его выбор? Сейчас для него самое главное — играть. Его возраст дает о себе знать, поэтому игровая практика очень нужна. Знаю, что у него были еще как минимум два предложения от неевропейских команд. Вряд ли переход на Кипр связан с тем, что клубом владеет Евгений Савин. Конечно, спрашивать надо у самого Дениса, но я сомневаюсь в этом. Для меня ключевой фактор такого выбора — гарантии регулярной игры за клуб», — приводит слова Черышева-старшего Sport24.

Футбольный клуб «Красава» был основан в 2021 году экс-игроком молодежной сборной России и блогером Евгением Савиным. Коллектив в сезоне-2021/22 играл в ФНЛ-2 (ныне — Вторая лига, третий по рангу дивизион). После начала спецоперации Савин уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре. Савин в феврале 2024 года был объявлен в розыск. Он заочно арестован в РФ.

Денису Черышеву 35 лет. Последним клубом воспитанника мадридского «Реала» стал греческий «Паниониос», за который он выступал с 2024-го по 2025 год. Ранее он играл за итальянскую «Венецию», «Реал», с которым выигрывал Лигу чемпионов, «Севилью», в составе которой одержал победу в Лиге Европы, «Вильярреал» и «Валенсию», с которой стал обладателем Кубка Испании. В составе сборной России полузащитник сыграл 33 матча (12 голов) и дошел с национальной командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.