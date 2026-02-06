Дмитрий Черышев объяснил переход сына в клуб Евгения Савина

Дмитрий Черышев, отец бывшего футболиста сборной России Дениса Черышева, рассказал, как воспринял переход сына в кипрский клуб Евгения Савина.
«Сам узнал о переходе Дениса в “Красаву” только тогда, когда он уже полетел на Кипр. Как оценю его выбор? Сейчас для него самое главное — играть. Его возраст дает о себе знать, поэтому игровая практика очень нужна. Знаю, что у него были еще как минимум два предложения от неевропейских команд. Вряд ли переход на Кипр связан с тем, что клубом владеет Евгений Савин. Конечно, спрашивать надо у самого Дениса, но я сомневаюсь в этом. Для меня ключевой фактор такого выбора — гарантии регулярной игры за клуб», — приводит слова Черышева-старшего Sport24.
Футбольный клуб «Красава» был основан в 2021 году экс-игроком молодежной сборной России и блогером Евгением Савиным. Коллектив в сезоне-2021/22 играл в ФНЛ-2 (ныне — Вторая лига, третий по рангу дивизион). После начала спецоперации Савин уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре. Савин в феврале 2024 года был объявлен в розыск. Он заочно арестован в РФ.
Денису Черышеву 35 лет. Последним клубом воспитанника мадридского «Реала» стал греческий «Паниониос», за который он выступал с 2024-го по 2025 год. Ранее он играл за итальянскую «Венецию», «Реал», с которым выигрывал Лигу чемпионов, «Севилью», в составе которой одержал победу в Лиге Европы, «Вильярреал» и «Валенсию», с которой стал обладателем Кубка Испании. В составе сборной России полузащитник сыграл 33 матча (12 голов) и дошел с национальной командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.