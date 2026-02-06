Дмитрий Черышев объяснил переход сына в клуб Евгения Савина

«Сам узнал о переходе Дениса в “Красаву” только тогда, когда он уже полетел на Кипр. Как оценю его выбор? Сейчас для него самое главное — играть. Его возраст дает о себе знать, поэтому игровая практика очень нужна. Знаю, что у него были еще как минимум два предложения от неевропейских команд. Вряд ли переход на Кипр связан с тем, что клубом владеет Евгений Савин. Конечно, спрашивать надо у самого Дениса, но я сомневаюсь в этом. Для меня ключевой фактор такого выбора — гарантии регулярной игры за клуб», — приводит слова Черышева-старшего Sport24.