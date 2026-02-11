«Манчестер Юнайтед» прервал победную серию в АПЛ



Майкл Кэррик в качестве игрока выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006-го по 2018 год. В составе клуба футболист пять раз стал чемпионом Англии, шесть раз выиграл Суперкубок страны, дважды выиграл Кубок лиги. Также он стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги Европы.