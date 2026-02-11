«Манчестер Юнайтед» прервал победную серию в АПЛ

У хозяев мяч на 50-й минуте матча забил чешский полузащитник Томаш Соучек. У гостей отличился словенский форвард Беньямин Шешко (90+6).
«Красные дьяволы» прервали победную серию в Английской Премьер-лиге, которая насчитывала четыре матча. Команда потеряла первые очки при новом главном тренере Майкле Кэррике.
44-летний Кэррик был назначен на пост временного главного тренера «МЮ» 13 января. При нем команда обыграла «Тоттенхэм» (2:0), «Фулхэм» (3:2), «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0).
В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице с 45 очками. Лидером чемпионата Англии является лондонский «Арсенал» с 56 баллами.
В следующем туре «МЮ» 23 февраля в гостях встретится с «Эвертоном».
Майкл Кэррик в качестве игрока выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006-го по 2018 год. В составе клуба футболист пять раз стал чемпионом Англии, шесть раз выиграл Суперкубок страны, дважды выиграл Кубок лиги. Также он стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги Европы.
Нуну Эшпириту Санту
Майкл Кэррик
Томаш Соучек
(Джаррод Боуэн)
50′
Беньямин Шешко
(Брайан Мбемо)
90+6′
1
Мадс Хермансен
29
Аарон Ван-Биссака
18
Матеуш Фернандеш
70′
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
28
Томаш Соучек
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
80′
30
Оливер Скарлз
20
Джаррод Боуэн
90′
2
Кайл Уокер-Питерс
7
Крисенсио Саммервилл
90′
17
Адама I Траоре
11
Валентин Кастельянос
69′
9
Каллум Уилсон
32
Фредди Поттс
79′
27
Сунгуту Магасса
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
18
Каземиру
2
Диогу Далот
57′
82′
11
Джошуа Зиркзе
10
Матеус Кунья
69′
30
Беньямин Шешко
5
Харри Магуайр
68′
15
Лени Йоро
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти