«Манчестер Юнайтед» прервал победную серию в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 26-го тура чемпионата Англии (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев мяч на 50-й минуте матча забил чешский полузащитник Томаш Соучек. У гостей отличился словенский форвард Беньямин Шешко (90+6).

«Красные дьяволы» прервали победную серию в Английской Премьер-лиге, которая насчитывала четыре матча. Команда потеряла первые очки при новом главном тренере Майкле Кэррике.

44-летний Кэррик был назначен на пост временного главного тренера «МЮ» 13 января. При нем команда обыграла «Тоттенхэм» (2:0), «Фулхэм» (3:2), «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0).

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице с 45 очками. Лидером чемпионата Англии является лондонский «Арсенал» с 56 баллами.

В следующем туре «МЮ» 23 февраля в гостях встретится с «Эвертоном».


Майкл Кэррик в качестве игрока выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006-го по 2018 год. В составе клуба футболист пять раз стал чемпионом Англии, шесть раз выиграл Суперкубок страны, дважды выиграл Кубок лиги. Также он стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги Европы.

Вест Хэм
1:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 26
10.02.2026, 23:15 (МСК UTC+3)
Лондон Стэдиум
Главные тренеры
Нуну Эшпириту Санту
Майкл Кэррик
Голы
Вест Хэм
Томаш Соучек
(Джаррод Боуэн)
50′
Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
(Брайан Мбемо)
90+6′
Составы команд
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
29
Аарон Ван-Биссака
18
Матеуш Фернандеш
70′
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
28
Томаш Соучек
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
80′
30
Оливер Скарлз
20
Джаррод Боуэн
90′
2
Кайл Уокер-Питерс
7
Крисенсио Саммервилл
90′
17
Адама I Траоре
11
Валентин Кастельянос
69′
9
Каллум Уилсон
32
Фредди Поттс
79′
27
Сунгуту Магасса
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
18
Каземиру
2
Диогу Далот
57′
82′
11
Джошуа Зиркзе
10
Матеус Кунья
69′
30
Беньямин Шешко
5
Харри Магуайр
68′
15
Лени Йоро
Статистика
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
3
Угловые
5
3
Фолы
10
4
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти