Кэррик — о ничьей с «Вест Хэмом»: Не показали свой лучший футбол

— Это была сложная игра, но мы этого ожидали. Думаю, команда не показала свой лучший футбол. Поэтому иногда нужно извлекать максимум из того, что преподносит нам вечер… Спасибо ребятам за то, что они смогли отыграться, это отличное качество для команды. Есть и положительные моменты, ведь нельзя выигрывать каждый матч, и мы, конечно, не хотели уезжать отсюда без очков.



Гол Шешко? Фантастический удар. Он снова это сделал. Это важно. Отличный удар. Очень рад за него. Еще один важный гол и хороший шаг вперед.