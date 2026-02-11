Кэррик — о ничьей с «Вест Хэмом»: Не показали свой лучший футбол

Накануне «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом». У хозяев мяч на счету чешского полузащитника Томаша Соучека (50-я минута). У гостей отличился словенский форвард Беньямин Шешко (90+6).
«МЮ» потерял первые очки при новом главном тренере.
— Это была сложная игра, но мы этого ожидали. Думаю, команда не показала свой лучший футбол. Поэтому иногда нужно извлекать максимум из того, что преподносит нам вечер… Спасибо ребятам за то, что они смогли отыграться, это отличное качество для команды. Есть и положительные моменты, ведь нельзя выигрывать каждый матч, и мы, конечно, не хотели уезжать отсюда без очков.
Гол Шешко? Фантастический удар. Он снова это сделал. Это важно. Отличный удар. Очень рад за него. Еще один важный гол и хороший шаг вперед.
Учитывая наше положение и то, сколько мы работаем вместе, мы принимаем это очко. Было нелегко, но мы нашли возможность его набрать, — приводит слова Кэррика NBC Sports.
«Красные дьяволы» прервали победную серию в Английской Премьер-лиге, которая насчитывала четыре матча. Ранее «МЮ» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), «Фулхэм» (3:2), «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0).
44-летний Майкл Кэррик был назначен на пост временного главного тренера «МЮ» 13 января.
В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице с 45 очками. Лидером чемпионата Англии является лондонский «Арсенал» с 56 баллами.
В следующем туре «МЮ» 23 февраля в гостях встретится с «Эвертоном».
Нуну Эшпириту Санту
Майкл Кэррик
Томаш Соучек
(Джаррод Боуэн)
50′
Беньямин Шешко
(Брайан Мбемо)
90+6′
1
Мадс Хермансен
29
Аарон Ван-Биссака
18
Матеуш Фернандеш
70′
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
28
Томаш Соучек
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
80′
30
Оливер Скарлз
20
Джаррод Боуэн
90′
2
Кайл Уокер-Питерс
7
Крисенсио Саммервилл
90′
17
Адама I Траоре
11
Валентин Кастельянос
69′
9
Каллум Уилсон
32
Фредди Поттс
79′
27
Сунгуту Магасса
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
18
Каземиру
2
Диогу Далот
57′
82′
11
Джошуа Зиркзе
10
Матеус Кунья
69′
30
Беньямин Шешко
5
Харри Магуайр
68′
15
Лени Йоро
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти