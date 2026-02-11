Ричмонд
© VK, 1999-2026
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
П1
2.01
X
3.71
П2
3.72
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
П1
1.52
X
4.45
П2
6.56
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Кэррик — о ничьей с «Вест Хэмом»: Не показали свой лучший футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» в матче 26-го тура чемпионата Англии (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом». У хозяев мяч на счету чешского полузащитника Томаша Соучека (50-я минута). У гостей отличился словенский форвард Беньямин Шешко (90+6).

«МЮ» потерял первые очки при новом главном тренере.

— Это была сложная игра, но мы этого ожидали. Думаю, команда не показала свой лучший футбол. Поэтому иногда нужно извлекать максимум из того, что преподносит нам вечер… Спасибо ребятам за то, что они смогли отыграться, это отличное качество для команды. Есть и положительные моменты, ведь нельзя выигрывать каждый матч, и мы, конечно, не хотели уезжать отсюда без очков.

Гол Шешко? Фантастический удар. Он снова это сделал. Это важно. Отличный удар. Очень рад за него. Еще один важный гол и хороший шаг вперед.



Учитывая наше положение и то, сколько мы работаем вместе, мы принимаем это очко. Было нелегко, но мы нашли возможность его набрать, — приводит слова Кэррика NBC Sports.

«Красные дьяволы» прервали победную серию в Английской Премьер-лиге, которая насчитывала четыре матча. Ранее «МЮ» обыграл «Тоттенхэм» (2:0), «Фулхэм» (3:2), «Арсенал» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0).

44-летний Майкл Кэррик был назначен на пост временного главного тренера «МЮ» 13 января.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице с 45 очками. Лидером чемпионата Англии является лондонский «Арсенал» с 56 баллами.

В следующем туре «МЮ» 23 февраля в гостях встретится с «Эвертоном».

Вест Хэм
1:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 26
10.02.2026, 23:15 (МСК UTC+3)
Лондон Стэдиум
Главные тренеры
Нуну Эшпириту Санту
Майкл Кэррик
Голы
Вест Хэм
Томаш Соучек
(Джаррод Боуэн)
50′
Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
(Брайан Мбемо)
90+6′
Составы команд
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
29
Аарон Ван-Биссака
18
Матеуш Фернандеш
70′
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
28
Томаш Соучек
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
80′
30
Оливер Скарлз
20
Джаррод Боуэн
90′
2
Кайл Уокер-Питерс
7
Крисенсио Саммервилл
90′
17
Адама I Траоре
11
Валентин Кастельянос
69′
9
Каллум Уилсон
32
Фредди Поттс
79′
27
Сунгуту Магасса
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
18
Каземиру
2
Диогу Далот
57′
82′
11
Джошуа Зиркзе
10
Матеус Кунья
69′
30
Беньямин Шешко
5
Харри Магуайр
68′
15
Лени Йоро
Статистика
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
3
Угловые
5
3
Фолы
10
4
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти