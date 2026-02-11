«Марсель» уволил тренера Де Дзерби после разгрома 0:5 от «ПСЖ»

Соглашение с 46-летним итальянским специалистом прекращено по взаимному согласию сторон.
«После обсуждений со всеми заинтересованными сторонами в руководстве клуба — с владельцем, президентом, техническим директором и Де Дзерби — было принято решение сменить тренера первой команды. Это было трудное коллективное решение, принятое после тщательного рассмотрения в интересах клуба для того, чтобы решить задачи в оставшейся части сезона.
“Марсель” хотел бы поблагодарить Де Дзерби за его преданность, самоотверженность, профессионализм и серьезность, что особенно проявились в завоевании командой второго места в Лиге 1 в сезоне-2024/25», — сказано в заявлении клуба.
Де Дзерби возглавил «Марсель» летом 2024 года. Под его руководством французский клуб провел 69 матчей, в которых одержал 39 побед при 8 ничьих и 22 поражениях.
В этом сезоне «Марсель» идет на четвертом месте в Лиге 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 12 очков. В Лиге чемпионов «провансальцы» остановились в шаге от выхода в плей-офф, заняв на общем этапе 25-е место.
На минувшей неделе «Марсель» на выезде разгромно проиграл «ПСЖ» (0:5), ворота которого защищал российский вратарь Матвей Сафонов.
Луис Энрике
Роберто Де Дзерби
Усман Дембеле
(Нуну Мендеш)
12′
Усман Дембеле
(Сенни Маюлу)
37′
Факундо Медина
64′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
66′
Ли Кан Ин
(Сенни Маюлу)
74′
39
Матвей Сафонов
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
9′
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
59′
75′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
75′
27
Педро Фернандес
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
29
Брэдли Барколя
68′
19
Ли Кан Ин
24
Сенни Маюлу
75′
9
Гонсалу Рамуш
1
Джеффри де Ланге
32
Факундо Медина
5
Леонардо Балерди
90+1′
22
Тимоти Веа
33
Эмерсон
82′
9
Амин Гуири
27
Квинтен Тимбер
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
62′
8
Химад Абделли
11
Итан Нванери
46′
14
Игор Пайшан
10
Мэйсон Гринвуд
80′
26
Билаль Надир
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти