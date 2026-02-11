Ричмонд
Тренер «Челси» объяснил раннюю замену Кукурельи в матче АПЛ

Накануне «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Лидсом» в матче 26-го тура чемпионата Англии (2:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Испанский защитник «Челси» Марк Кукурелья покинул поле на 46-й минуте встречи.

«К сожалению, в перерыве он почувствовал боль в подколенном сухожилии. Это не было тактической заменой, это была вынужденная мера. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Мы его просканируем и сделаем все, чтобы узнать, сможет ли он выйти на поле в следующем матче», — приводит слова главного тренера «Челси» Лиама Росеньора пресс-служба клуба.

Также Росеньор отреагировал на ничью с «Лидсом».

«В матче было два ключевых момента, когда мы не справились и не сохранили хладнокровие. Кайседо — великолепный игрок, для меня он лучший, но он принял плохое решение. Что касается игры, то мы тоже приняли несколько неверных решений в тот момент, когда нужно было прессинговать, и пропустили пенальти. Признаю, что некоторые аспекты нашей игры во владении мячом, наш прессинг, наша энергия — это именно то, что я хочу видеть, и это делает еще более горькой пилюлей то, что мы не выиграли матч», — добавил Росеньор.

«Челси» прервал победную серию в Английской Премьер-лиге, которая насчитывала четыре матча. Команда с 44 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. В следующем матче «синие» 21 февраля на своем поле примут «Бернли».

Челси
2:2
Первый тайм: 1:0
Лидс
Футбол, Англия, Тур 26
10.02.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Даниэль Фарке
Голы
Челси
Жоао Педро
(Коул Палмер)
24′
Коул Палмер
58′
Лидс
Лукас Нмеча
67′
Ноа Окафор
(Лукас Нмеча)
73′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
8′
10
Коул Палмер
67′
8
Энцо Фернандес
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
90+8′
3
Марк Кукурелья
46′
21
Йоррел Хато
41
Эстеван
64′
7
Педру Нету
34
Джош Ачимпонг
15′
79′
29
Уэсли Фофана
17
Андрей Сантос
79′
9
Лиам Делап
Лидс
26
Карл Дарлоу
24
Джеймс Джастин
45′
15
Яка Бийол
6
Джо Родон
4
Итан Ампаду
3
Габриэль Гудмундссон
19′
2
Джейден Богл
44
Илиа Груев
23
Себастьян Борнау
22′
55′
19
Ноа Окафор
14
Лукас Нмеча
82′
7
Дэниэл Джеймс
11
Брэнден Ааронсон
90′
8
Шон Лонгстафф
90+6′
Статистика
Челси
Лидс
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
4
2
Угловые
4
1
Фолы
9
13
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти