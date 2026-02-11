Тренер «Челси» объяснил раннюю замену Кукурельи в матче АПЛ

Испанский защитник «Челси» Марк Кукурелья покинул поле на 46-й минуте встречи.
«К сожалению, в перерыве он почувствовал боль в подколенном сухожилии. Это не было тактической заменой, это была вынужденная мера. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Мы его просканируем и сделаем все, чтобы узнать, сможет ли он выйти на поле в следующем матче», — приводит слова главного тренера «Челси» Лиама Росеньора пресс-служба клуба.
Также Росеньор отреагировал на ничью с «Лидсом».
«В матче было два ключевых момента, когда мы не справились и не сохранили хладнокровие. Кайседо — великолепный игрок, для меня он лучший, но он принял плохое решение. Что касается игры, то мы тоже приняли несколько неверных решений в тот момент, когда нужно было прессинговать, и пропустили пенальти. Признаю, что некоторые аспекты нашей игры во владении мячом, наш прессинг, наша энергия — это именно то, что я хочу видеть, и это делает еще более горькой пилюлей то, что мы не выиграли матч», — добавил Росеньор.
«Челси» прервал победную серию в Английской Премьер-лиге, которая насчитывала четыре матча. Команда с 44 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. В следующем матче «синие» 21 февраля на своем поле примут «Бернли».
Лиам Росеньор
Даниэль Фарке
Жоао Педро
(Коул Палмер)
24′
Коул Палмер
58′
Лукас Нмеча
67′
Ноа Окафор
(Лукас Нмеча)
73′
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
8′
10
Коул Палмер
67′
8
Энцо Фернандес
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
90+8′
3
Марк Кукурелья
46′
21
Йоррел Хато
41
Эстеван
64′
7
Педру Нету
34
Джош Ачимпонг
15′
79′
29
Уэсли Фофана
17
Андрей Сантос
79′
9
Лиам Делап
26
Карл Дарлоу
24
Джеймс Джастин
45′
15
Яка Бийол
6
Джо Родон
4
Итан Ампаду
3
Габриэль Гудмундссон
19′
2
Джейден Богл
44
Илиа Груев
23
Себастьян Борнау
22′
55′
19
Ноа Окафор
14
Лукас Нмеча
82′
7
Дэниэл Джеймс
11
Брэнден Ааронсон
90′
8
Шон Лонгстафф
90+6′
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти