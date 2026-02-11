Тренер «Челси» объяснил раннюю замену Кукурельи в матче АПЛ

«В матче было два ключевых момента, когда мы не справились и не сохранили хладнокровие. Кайседо — великолепный игрок, для меня он лучший, но он принял плохое решение. Что касается игры, то мы тоже приняли несколько неверных решений в тот момент, когда нужно было прессинговать, и пропустили пенальти. Признаю, что некоторые аспекты нашей игры во владении мячом, наш прессинг, наша энергия — это именно то, что я хочу видеть, и это делает еще более горькой пилюлей то, что мы не выиграли матч», — добавил Росеньор.