Томас Франк уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Решение об увольнении 52-летнего датчанина связано с неудачными результатами команды: «шпоры» не выиграли ни одного из восьми последних матчей в АПЛ и в 17 последних играх чемпионата одержали лишь две победы.
Эти результаты привели совет директоров к выводу о необходимости изменений. «На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «шпор».
Накануне «Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу» (1:2). После матча Франк заявил, что он «на 1000% уверен» в том, что сохранит работу и будет готовить команду к северолондонскому дерби против «Арсенала», которое пройдет 22 февраля.
The Athletic отмечает, что «Тоттенхэм» в настоящее время прорабатывает различные варианты с поиском замены Франку и рассчитывает определиться с новым тренером в ближайшие полторы недели.
Томас Франк возглавил «Тоттенхэм» летом 2025 года, перейдя из «Брентфорда» за 12 млн евро. Под его руководством «шпоры» провели 38 матчей, в которых одержали 13 побед при 10 ничьих и 15 поражений.
«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ и находится в пяти очках от зоны вылета.