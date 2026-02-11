Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.79
П2
3.71
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.45
П2
6.60
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.70
П2
7.80
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.92
П2
5.10
Футбол. Англия
23:15
Сандерленд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.96
П2
1.77
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Томас Франк уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» принял решение об уходе Томаса Франка с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Решение об увольнении 52-летнего датчанина связано с неудачными результатами команды: «шпоры» не выиграли ни одного из восьми последних матчей в АПЛ и в 17 последних играх чемпионата одержали лишь две победы.

Эти результаты привели совет директоров к выводу о необходимости изменений. «На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «шпор».

Накануне «Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу» (1:2). После матча Франк заявил, что он «на 1000% уверен» в том, что сохранит работу и будет готовить команду к северолондонскому дерби против «Арсенала», которое пройдет 22 февраля.

The Athletic отмечает, что «Тоттенхэм» в настоящее время прорабатывает различные варианты с поиском замены Франку и рассчитывает определиться с новым тренером в ближайшие полторы недели.

Томас Франк возглавил «Тоттенхэм» летом 2025 года, перейдя из «Брентфорда» за 12 млн евро. Под его руководством «шпоры» провели 38 матчей, в которых одержали 13 побед при 10 ничьих и 15 поражений.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ и находится в пяти очках от зоны вылета.