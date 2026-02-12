«Ноттингем Форест» в третий раз за сезон уволил главного тренера

— Футбольный клуб «Ноттингем Форест» подтверждает, что Шон Дайч освобожден от обязанностей главного тренера.



Мы хотели бы поблагодарить Шона и его команду за их усилия во время работы в клубе и пожелать им всего наилучшего в будущем. На данный момент мы не будем давать никаких дальнейших комментариев, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.