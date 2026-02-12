«Ноттингем Форест» в третий раз за сезон уволил главного тренера

Накануне «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 26-го тура чемпионата Англии. В нынешнем сезоне «лесники» с 27 очками идут на 17-м месте в турнирной таблице.
— Футбольный клуб «Ноттингем Форест» подтверждает, что Шон Дайч освобожден от обязанностей главного тренера.
Мы хотели бы поблагодарить Шона и его команду за их усилия во время работы в клубе и пожелать им всего наилучшего в будущем. На данный момент мы не будем давать никаких дальнейших комментариев, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Команда под руководством Дайча не смогла победить в трех матчах АПЛ подряд, уступив «Лидсу» (1:3), а также сыграв вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (0:0). Дайч вывел «Ноттингем Форест» в 1/16 финала Лиги Европы. В общей сложности с Дайчем клуб провел 25 матчей (10 побед, 5 ничьих и 10 поражений).
54-летний Шон Дайч возглавил «Ноттингем Форест» в октябре 2025 года и продержался на посту главного тренера клуба 114 дней. Дайч стал третьим тренером, уволенным клубом по ходу текущего сезона, после Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.
По информации The Athletic, «Ноттингем Форест» может возглавить экс-наставник «Вулверхэмптона» 57-летний португалец Витор Перейра.
Шон Дайч
Роб Эдвардс
27
Штефан Ортега
34
Ола Айна
3
Неко Уильямс
21
Омари Хатчинсон
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
4
Морату
6
Ибраим Сангаре
8
Эллиот Андерсон
7
Каллум Хадсон-Одои
65′
14
Дан Ндой
20
Лоренцо Лукка
71′
19
Игор Жезус
1
Жозе Са
15
Йерсон Москера
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
36
Матеуш Мане
8
Жоау Гомес
14
Толу Арокодаре
9
Адам Армстронг
21
Родригу Гомеш
60′
6
Давид Меллер Вольфе
3
Уго Буэно
60′
38
Джексон Чачуа
75′
47
Анжел Гомеш
78′
27
Жан-Рикне Беллегард
86′
Главный судья
Тим Робинсон
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти