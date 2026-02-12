Вашингтон
«Ноттингем Форест» в третий раз за сезон уволил главного тренера

Пресс-служба клуба «Ноттингем Форест» объявила об увольнении Шона Дайча с поста главного тренера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 26-го тура чемпионата Англии. В нынешнем сезоне «лесники» с 27 очками идут на 17-м месте в турнирной таблице.

— Футбольный клуб «Ноттингем Форест» подтверждает, что Шон Дайч освобожден от обязанностей главного тренера.

Мы хотели бы поблагодарить Шона и его команду за их усилия во время работы в клубе и пожелать им всего наилучшего в будущем. На данный момент мы не будем давать никаких дальнейших комментариев, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Команда под руководством Дайча не смогла победить в трех матчах АПЛ подряд, уступив «Лидсу» (1:3), а также сыграв вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (0:0). Дайч вывел «Ноттингем Форест» в 1/16 финала Лиги Европы. В общей сложности с Дайчем клуб провел 25 матчей (10 побед, 5 ничьих и 10 поражений).

54-летний Шон Дайч возглавил «Ноттингем Форест» в октябре 2025 года и продержался на посту главного тренера клуба 114 дней. Дайч стал третьим тренером, уволенным клубом по ходу текущего сезона, после Нуну Эшпириту Санту и Анге Постекоглу.

По информации The Athletic, «Ноттингем Форест» может возглавить экс-наставник «Вулверхэмптона» 57-летний португалец Витор Перейра.

Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 26
11.02.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Шон Дайч
Роб Эдвардс
Составы команд
Ноттингем Форест
27
Штефан Ортега
34
Ола Айна
3
Неко Уильямс
21
Омари Хатчинсон
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
4
Морату
6
Ибраим Сангаре
8
Эллиот Андерсон
7
Каллум Хадсон-Одои
65′
14
Дан Ндой
20
Лоренцо Лукка
71′
19
Игор Жезус
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
15
Йерсон Москера
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
36
Матеуш Мане
8
Жоау Гомес
14
Толу Арокодаре
9
Адам Армстронг
21
Родригу Гомеш
60′
6
Давид Меллер Вольфе
3
Уго Буэно
60′
38
Джексон Чачуа
75′
47
Анжел Гомеш
78′
27
Жан-Рикне Беллегард
86′
Статистика
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
35
7
Удары в створ
10
3
Угловые
8
2
Фолы
12
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Тим Робинсон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти