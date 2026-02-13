Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.77
X
5.57
П2
1.41
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.11
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.26
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
6.24
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

«Я горжусь командой». Флик — после разгрома 0:4 от «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромное поражение от мадридского «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Барселона» потерпела крупнейшее поражение при Флике, который возглавил команду летом 2024 года. Для 60-летнего специалиста этот проигрыш стал крупнейшим с 2005 года, когда он тренировал «Хоффенхайм» в третьем немецком дивизионе.

«Наша игра не была хорошей. Теперь мы должны думать о втором матче. Будет очень сложно, но мы будем бороться. В перерыве мы обсудили различные ситуации и то, как нам действовать лучше. В первом тайме мы не увидели ту команду, которую я хотел бы видеть.

Что еще можно сказать? Во-первых, Джулиано Симеоне должен был получить желтую карточку за первый фол на Алексе Бальде, и это могло бы изменить всю игру. Должна была быть и вторая желтая карточка. Что касается отменного гола Пау Кубарси, то сколько мы ждали решения? Семь минут? На мой взгляд, это не офсайд. Я вижу ситуацию по-другому. Когда гол отменили, то нам ничего не сказали. Никакой коммуникации. Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор. Это катастрофа.

Мы способны сделать камбэк. Мы будем бороться, и поэтому нам нужны наши болельщики на “Камп Ноу”. В первом тайме мы играли плохо как команда. Мы не прессинговали так, как хотели. И мне хотелось бы увидеть ту же самоотдачу, которую показал “Атлетико”. Во втором тайме мы сыграли лучше. Я горжусь командой. Конечно, я недоволен первыми 45 минутами, но горжусь тем, как мы играем в этом сезоне. У нас есть шанс переломить ситуацию. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0», — сказал Флик.

«Атлетико» разгромил «Барселону» с разницей в четыре мяча впервые с марта 1989 года, когда «матрасники» в ¼ финала Кубка Испании дома обыграли «сине-гранатовых» с аналогичным счетом — 4:0.

Ответный матч пройдет в Барселоне 4 марта. Победитель двухматчевого противостояния в финале сыграет с сильнейшей командой в паре «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1). Финальный матч пройдет 18 или 19 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».