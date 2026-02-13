«Я горжусь командой». Флик — после разгрома 0:4 от «Атлетико»

«Наша игра не была хорошей. Теперь мы должны думать о втором матче. Будет очень сложно, но мы будем бороться. В перерыве мы обсудили различные ситуации и то, как нам действовать лучше. В первом тайме мы не увидели ту команду, которую я хотел бы видеть.



Что еще можно сказать? Во-первых, Джулиано Симеоне должен был получить желтую карточку за первый фол на Алексе Бальде, и это могло бы изменить всю игру. Должна была быть и вторая желтая карточка. Что касается отменного гола Пау Кубарси, то сколько мы ждали решения? Семь минут? На мой взгляд, это не офсайд. Я вижу ситуацию по-другому. Когда гол отменили, то нам ничего не сказали. Никакой коммуникации. Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор. Это катастрофа.



Мы способны сделать камбэк. Мы будем бороться, и поэтому нам нужны наши болельщики на “Камп Ноу”. В первом тайме мы играли плохо как команда. Мы не прессинговали так, как хотели. И мне хотелось бы увидеть ту же самоотдачу, которую показал “Атлетико”. Во втором тайме мы сыграли лучше. Я горжусь командой. Конечно, я недоволен первыми 45 минутами, но горжусь тем, как мы играем в этом сезоне. У нас есть шанс переломить ситуацию. Мы можем выиграть каждый тайм со счетом 2:0», — сказал Флик.