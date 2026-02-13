Ричмонд
Игор Тьяго из «Брентфорда» признан лучшим игроком января в АПЛ

Лучшим игроком Английской Премьер-лиги в январе стал нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго. Об этом сообщает пресс-служба Английская Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В прошлом месяце Тьяго выступил в пяти матчах «Брентфорда» в чемпионате Англии. В них бразилец записал на свой счет пять голов. Он оформил хет-трик в ворота «Эвертона» (4:2) в матче 20-го тура и дубль — в игре 21-го тура с «Сандерлендом» (3:0).

Игор Тьяго с 17 голами сейчас занимает второе место в гонке бомбардиров сезона Премьер-лиги. Лидирует Эрлинг Холанд, на счету которого 22 гола.

13 февраля стало известно о том, что Игор Тьяго продлил контракт с «Брентфордом» до 2031 года.

«Брентфорд» сейчас располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата «пчёлы» проведут 21 февраля — против «Брайтона» на своем поле.