Не пошли по стопам родителей: дети звезд спорта, выбравшие другой путь

Многие наследники известных спортсменов начинают тренироваться еще в детстве: посещают сборы, знакомятся с тренерами и пробуют себя в дисциплинах родителей. Со стороны часто кажется, что продолжение спортивной династии — вопрос времени. Но взрослея, некоторые понимают, что им ближе другие интересы и профессии. В этой подборке — истории наследников чемпионов, которые отказались от профессионального спорта и выбрали собственный путь, а также реакция их знаменитых родителей на такой выбор.
Дэвид Бекхэм — Бруклин выбрал творческую профессию
Старший сын легендарного футболиста занимался футболом в академиях «Арсенала» и «Лос-Анджелес Гэлакси», где играл его отец. Болельщики и пресса долго воспринимали его как копию своего отца и обсуждали каждое его появление на поле.
Однако к подростковому возрасту стало ясно, что профессиональный спорт не является его главной целью. Бруклин постепенно отказался от футбольной карьеры и переключился на творческие проекты. Он увлекся фотографией, выпустил фотокнигу о жизни за кулисами модных показов, позже начал активно развивать медийные проекты и блогинг. В последние годы он также пробует себя в кулинарии, снимает видео о приготовлении блюд и сотрудничает с гастрономическими брендами.
Семья спокойно отнеслась к этому решению. Дэвид Бекхэм неоднократно говорил в интервью, что никогда не требовал от детей повторять его карьеру и считает важным, чтобы они сами выбирали сферу деятельности. Виктория Бекхэм также поддерживала творческие проекты сына и появлялась вместе с ним на презентациях.
Александр Овечкин — не настаивает на хоккейной династии
Александр Овечкин — один из самых результативных хоккеистов современности и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз». Его карьера давно стала частью истории НХЛ, поэтому с рождения сыновей Сергея и Ильи, которым сейчас 8 и 6 лет, болельщики начали обсуждать возможное продолжение хоккейной династии. Дети спортсмена с раннего возраста появляются на матчах и тренировках отца, что только усиливает интерес публики.
Несмотря на спортивную атмосферу в семье, сам Овечкин не раз говорил, что не планирует навязывать детям хоккей. В интервью он отмечал, что готов поддержать любой выбор сыновей, если он будет приносить им удовольствие. Хоккеист подчеркивал, что профессиональный спорт требует серьезной самоотдачи и должен оставаться личным решением, а не ожиданием семьи или болельщиков.
Дуэйн Джонсон — наследница пошла в медиа и телевидение
Дуэйн Джонсон начинал карьеру как профессиональный рестлер WWE, а позже стал одной из самых узнаваемых звезд Голливуда. Его спортивное прошлое — часть семейной истории: отец и дед также выступали в рестлинге. Поэтому публика заранее ожидала, что его старшая дочь Симона Джонсон продолжит именно спортивную династию.
Симона действительно пришла в индустрию рестлинга, но выбрала другой формат работы в индустрии развлечений. Она подписала контракт с WWE и выступает под сценическим именем Ava Raine, совмещая спортивные выступления с медийной деятельностью и участием в телевизионных проектах.
Сам Джонсон публично поддерживает выбор дочери и подчеркивает, что никогда не требовал от нее идти по его стопам. Он неоднократно говорил в интервью, что гордится тем, как она выстраивает собственный путь и принимает решения самостоятельно.
Роджер Федерер — дети не стали продолжать династию
Роджер Федерер считается одним из самых титулованных теннисистов в истории. За карьеру он выиграл 20 турниров Большого шлема и долгие годы оставался символом мирового тенниса. После рождения детей болельщики и журналисты активно обсуждали, появятся ли в семье новые профессиональные спортсмены.
У Федерера четверо детей — две пары близнецов: дочери Мила и Шарлин и сыновья Лео и Ленни. Дети с раннего возраста пробовали разные виды спорта, включая теннис, но семья никогда не делала из тренировок обязательный элемент воспитания. Сам спортсмен не раз говорил, что хочет, чтобы дети занимались тем, что им действительно нравится.
Федерер отмечал в интервью, что профессиональный теннис требует огромных жертв и постоянных переездов, поэтому он не считает правильным заранее планировать спортивную карьеру для детей. Вместо этого семья делает акцент на образовании, путешествиях и разнообразных увлечениях.