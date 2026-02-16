Не пошли по стопам родителей: дети звезд спорта, выбравшие другой путь

Многие наследники известных спортсменов начинают тренироваться еще в детстве: посещают сборы, знакомятся с тренерами и пробуют себя в дисциплинах родителей. Со стороны часто кажется, что продолжение спортивной династии — вопрос времени. Но взрослея, некоторые понимают, что им ближе другие интересы и профессии. В этой подборке — истории наследников чемпионов, которые отказались от профессионального спорта и выбрали собственный путь, а также реакция их знаменитых родителей на такой выбор.