Вратарь «Барсы» отреагировал на сенсационное поражение от «Жироны»

«Задача голкипера — спасать ворота. К сожалению, в этот раз по нашим воротам били гораздо чаще, чем нам бы этого хотелось. Мои личные спасения не имеют большого значения, если команда в итоге не набирает очков.



Я убежден, что нам нужно прогрессировать. Мы позволяем соперникам забивать слишком часто и без особого труда. Ситуация требует глубочайшего анализа.



Отсутствие матчей в середине недели позволит нам детально разобрать ошибки и поработать над ними. Постараемся без лишних эмоций найти способы улучшить наши результаты», — приводит слова Жоана Гарсии Marca.