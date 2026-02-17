Вратарь «Барсы» отреагировал на сенсационное поражение от «Жироны»

В составе победителей голы на счету Тома Лемара (61-я минута) и Франа Бельтрана (86). У проигравших отличился Пау Кубарси (59-я минута). Также у сине-гранатовых на первой компенсированной к первому тайму минуте не смог реализовать пенальти Ламин Ямаль.
«Задача голкипера — спасать ворота. К сожалению, в этот раз по нашим воротам били гораздо чаще, чем нам бы этого хотелось. Мои личные спасения не имеют большого значения, если команда в итоге не набирает очков.
Я убежден, что нам нужно прогрессировать. Мы позволяем соперникам забивать слишком часто и без особого труда. Ситуация требует глубочайшего анализа.
Отсутствие матчей в середине недели позволит нам детально разобрать ошибки и поработать над ними. Постараемся без лишних эмоций найти способы улучшить наши результаты», — приводит слова Жоана Гарсии Marca.
«Барселона» потеряла лидерство в турнирной таблице Ла Лиги и теперь занимает второе место, отставая от мадридского «Реала» на два балла. В следующем туре подопечные Ханси Флика 22 февраля на своем поле примут «Леванте».
Мичел
Ханс-Дитер Флик
Тома Лемар
(Владислав Ванат)
61′
Фран Бельтран
(Хоэль Рока)
86′
Пау Кубарси
(Жюль Кунде)
59′
Ламин Ямаль
45+3′
13
Пауло Гассанига
2
Уго Ринкон
4
Арнау Мартинес
15
Виктор Цыганков
20
Аксель Витсель
12
Витор Рейс
90+10′
17
Дэйли Блинд
21
Брайан Хиль
68′
8
Фран Бельтран
19
Владислав Ванат
73′
14
Клаудио Эчеверри
11
Тома Лемар
68′
3
Хоэль Рока
90+9′
23
Иван Мартин
90′
16
Алехандро Франсес
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
84′
16
Фермин Лопес
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
63′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
80′
22
Марк Берналь
7
Ферран Торрес
73′
4
Рональд Араухо
11
Рафинья
63′
28
Руни Барджи
24
Эрик Гарсия
41′
73′
9
Роберт Левандовски
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти