Флик объяснил сенсационное поражение «Барселоны» от «Жироны»

Каталонский клуб потерпел второе поражение подряд и уступил лидерство в Ла Лиге мадридскому «Реалу».
«В первом тайме у нас было много моментов. Во втором тайме они были у “Жироны”. При контратаках, особенно в обороне, мы действовали не очень хорошо. Они заслужили победу, потому что мы были не очень хороши.
Мы плохо выбирали позиции, особенно в центре поля. Мы допустили слишком много ошибок. Нам нужно вернуться в прежнее русло и снова начать играть хорошо. Прямо сейчас у нас что-то не получается. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали. Это долгий путь, мы вернемся», — сказал Флик.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на два очка. В воскресенье, 22 февраля, «сине-гранатовые» дома сыграют против «Леванте». Начало матча — в 18:15 по московскому времени.
Мичел
Ханс-Дитер Флик
Тома Лемар
(Владислав Ванат)
61′
Фран Бельтран
(Хоэль Рока)
86′
Пау Кубарси
(Жюль Кунде)
59′
Ламин Ямаль
45+3′
13
Пауло Гассанига
2
Уго Ринкон
4
Арнау Мартинес
15
Виктор Цыганков
20
Аксель Витсель
12
Витор Рейс
90+10′
17
Дэйли Блинд
21
Брайан Хиль
68′
8
Фран Бельтран
19
Владислав Ванат
73′
14
Клаудио Эчеверри
11
Тома Лемар
68′
3
Хоэль Рока
90+9′
23
Иван Мартин
90′
16
Алехандро Франсес
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
84′
16
Фермин Лопес
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
63′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
80′
22
Марк Берналь
7
Ферран Торрес
73′
4
Рональд Араухо
11
Рафинья
63′
28
Руни Барджи
24
Эрик Гарсия
41′
73′
9
Роберт Левандовски
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти