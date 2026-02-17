Ричмонд
Флик объяснил сенсационное поражение «Барселоны» от «Жироны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении от «Жироны» (1:2) в выездном матче 24-го тура Ла Лиги. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Каталонский клуб потерпел второе поражение подряд и уступил лидерство в Ла Лиге мадридскому «Реалу».

«В первом тайме у нас было много моментов. Во втором тайме они были у “Жироны”. При контратаках, особенно в обороне, мы действовали не очень хорошо. Они заслужили победу, потому что мы были не очень хороши.

Мы плохо выбирали позиции, особенно в центре поля. Мы допустили слишком много ошибок. Нам нужно вернуться в прежнее русло и снова начать играть хорошо. Прямо сейчас у нас что-то не получается. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали. Это долгий путь, мы вернемся», — сказал Флик.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на два очка. В воскресенье, 22 февраля, «сине-гранатовые» дома сыграют против «Леванте». Начало матча — в 18:15 по московскому времени.

Жирона
2:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, 24-й тур
16.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Монтиливи
Главные тренеры
Мичел
Ханс-Дитер Флик
Голы
Жирона
Тома Лемар
(Владислав Ванат)
61′
Фран Бельтран
(Хоэль Рока)
86′
Барселона
Пау Кубарси
(Жюль Кунде)
59′
Нереализованные пенальти
Барселона
Ламин Ямаль
45+3′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
2
Уго Ринкон
4
Арнау Мартинес
15
Виктор Цыганков
20
Аксель Витсель
12
Витор Рейс
90+10′
17
Дэйли Блинд
21
Брайан Хиль
68′
8
Фран Бельтран
19
Владислав Ванат
73′
14
Клаудио Эчеверри
11
Тома Лемар
68′
3
Хоэль Рока
90+9′
23
Иван Мартин
90′
16
Алехандро Франсес
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
84′
16
Фермин Лопес
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
63′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
80′
22
Марк Берналь
7
Ферран Торрес
73′
4
Рональд Араухо
11
Рафинья
63′
28
Руни Барджи
24
Эрик Гарсия
41′
73′
9
Роберт Левандовски
Статистика
Жирона
Барселона
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
27
Удары в створ
9
4
Угловые
3
7
Фолы
10
6
Офсайды
4
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти