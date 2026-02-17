Флик объяснил сенсационное поражение «Барселоны» от «Жироны»

«В первом тайме у нас было много моментов. Во втором тайме они были у “Жироны”. При контратаках, особенно в обороне, мы действовали не очень хорошо. Они заслужили победу, потому что мы были не очень хороши.



Мы плохо выбирали позиции, особенно в центре поля. Мы допустили слишком много ошибок. Нам нужно вернуться в прежнее русло и снова начать играть хорошо. Прямо сейчас у нас что-то не получается. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали. Это долгий путь, мы вернемся», — сказал Флик.