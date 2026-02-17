Клуб Райана Рейнольдса сыграет с «Челси» в Кубке Англии

В феврале 2021 года Рейнольдс совместно с американским актером и продюсером Робом МакЭлхенни выкупил «Рексем» у траста болельщиков за 2,75 млн долларов. Благодаря их инвестициям валлийский клуб за четыре года проделал стремительный путь от аутсайдера Национальной лиги (пятый дивизион) до середняка Чемпионшипа (второй дивизион), став первой командой с 1888 года, которая за три года трижды смогла подняться в классе.