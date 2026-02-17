Клуб Райана Рейнольдса сыграет с «Челси» в Кубке Англии

За жеребьевкой в прямом эфире наблюдали голивудские актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман, известные по роли Дэдпула и Росомахи в одноименном фильме. Когда стало известно, что «Рексем» примет «Челси» на своем поле, Рейнольдс не смог сдержать радость и выругался, на что Джекман ответил: «Это именно то, чего ты хотел».
В феврале 2021 года Рейнольдс совместно с американским актером и продюсером Робом МакЭлхенни выкупил «Рексем» у траста болельщиков за 2,75 млн долларов. Благодаря их инвестициям валлийский клуб за четыре года проделал стремительный путь от аутсайдера Национальной лиги (пятый дивизион) до середняка Чемпионшипа (второй дивизион), став первой командой с 1888 года, которая за три года трижды смогла подняться в классе.
«Рексем» был основан в 1864 году и считается третьим самым старым профессиональным футбольным клубом мира после «Ноттс Каунти» (1862) и «Сток Сити» (1863). На данный момент «драконы» занимают восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа и находятся в одном балле от зоны плей-офф за выход в АПЛ. На предыдущих стадиях Кубка Англии «Рексем» обыграл «Ноттингем Форест» (3:3, пен. 4:3) и «Ипсвич» (1:0).
Матч «Рексем» — «Челси» пройдет 7 марта на стадионе «Рейскорс Граунд». Ранее команды дважды встречались друг с другом в товарищеских матчах: летом 2023 года лондонцы одержали уверенную победу со счетом 5:0, а год спустя команды сыграли вничью — 2:2.