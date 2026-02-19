«Любые пули принимаем». Артета — о ничьей с «Вулверхэмптоном»

В начале второго тайма «Арсенал» повел в счете 2:0, но не сумел удержать положительный результат в матче с худшей командой лиги, пропустив второй мяч на четвертой добавленной минуте. В последних семи матчах «канониры» одержали лишь одну победу — против «Гримсби» (1:0) из четвертой английской лиги в матче Кубка.
«Это, безусловно, заслуга “Вулверхэмптона”, их нельзя недооценивать. Это самые базовые и простые вещи, которые сегодня мы делали неправильно, и поэтому у нас было ощущение, что, даже не давая сопернику много создавать, в открытой игре может случиться такое.
Любые вопросы, критика, мнения — сегодня мы должны это принять. Все. Любые пули принимаем, потому что мы не показали игру требуемого уровня. Все, что кто-то скажет, может быть правдой, потому что мы не сделали того, что должны были. Путь к исправлению — на поле в воскресенье, у нас будет отличная возможность.
Крайне разочарованы, очевидно, результатом и тем, как закончился матч, но винить мы должны только себя. Во втором тайме мы не показали ничего близкого к стандартам, необходимым в этой лиге для побед. Это момент разочарования, нам хочется много говорить о своих чувствах, но сейчас не время для этого», — сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.
«Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на пять очков. В воскресенье, 22 февраля, «канониры» на выезде сыграют против «Тоттенхэма». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Роб Эдвардс
Микель Артета
Уго Буэно
(Сантьяго Буэно)
61′
Том Эдози
90+4′
Букайо Сака
(Деклан Райс)
5′
Пьеро Инкапье
(Габриэл Магальяйнс)
56′
1
Жозе Са
15
Йерсон Москера
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
45+4′
3
Уго Буэно
9
Адам Армстронг
7
Андре
36
Матеуш Мане
38
Джексон Чачуа
70′
21
Родригу Гомеш
47
Анжел Гомеш
22′
14
Толу Арокодаре
27
Жан-Рикне Беллегард
71′
84′
74
Том Эдози
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
5
Пьеро Инкапье
11
Габриел Мартинелли
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
20
Нони Мадуэке
65′
10
Эберечи Эзе
7
Букайо Сака
73′
19
Леандро Троссар
90′
33
Риккардо Калафьори
14
Виктор Дьекереш
65′
9
Габриэл Жезус
90+9′
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти