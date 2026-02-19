Ричмонд
«Любые пули принимаем». Артета — о ничьей с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги выездного матча 31-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В начале второго тайма «Арсенал» повел в счете 2:0, но не сумел удержать положительный результат в матче с худшей командой лиги, пропустив второй мяч на четвертой добавленной минуте. В последних семи матчах «канониры» одержали лишь одну победу — против «Гримсби» (1:0) из четвертой английской лиги в матче Кубка.

«Это, безусловно, заслуга “Вулверхэмптона”, их нельзя недооценивать. Это самые базовые и простые вещи, которые сегодня мы делали неправильно, и поэтому у нас было ощущение, что, даже не давая сопернику много создавать, в открытой игре может случиться такое.

Любые вопросы, критика, мнения — сегодня мы должны это принять. Все. Любые пули принимаем, потому что мы не показали игру требуемого уровня. Все, что кто-то скажет, может быть правдой, потому что мы не сделали того, что должны были. Путь к исправлению — на поле в воскресенье, у нас будет отличная возможность.

Крайне разочарованы, очевидно, результатом и тем, как закончился матч, но винить мы должны только себя. Во втором тайме мы не показали ничего близкого к стандартам, необходимым в этой лиге для побед. Это момент разочарования, нам хочется много говорить о своих чувствах, но сейчас не время для этого», — сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

«Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на пять очков. В воскресенье, 22 февраля, «канониры» на выезде сыграют против «Тоттенхэма». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Вулверхэмптон
2:2
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 31
18.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Молинью Стэдиум
Главные тренеры
Роб Эдвардс
Микель Артета
Голы
Вулверхэмптон
Уго Буэно
(Сантьяго Буэно)
61′
Том Эдози
90+4′
Арсенал
Букайо Сака
(Деклан Райс)
5′
Пьеро Инкапье
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
15
Йерсон Москера
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
45+4′
3
Уго Буэно
9
Адам Армстронг
7
Андре
36
Матеуш Мане
38
Джексон Чачуа
70′
21
Родригу Гомеш
47
Анжел Гомеш
22′
14
Толу Арокодаре
27
Жан-Рикне Беллегард
71′
84′
74
Том Эдози
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
5
Пьеро Инкапье
11
Габриел Мартинелли
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
36
Мартин Субименди
41
Деклан Райс
20
Нони Мадуэке
65′
10
Эберечи Эзе
7
Букайо Сака
73′
19
Леандро Троссар
90′
33
Риккардо Калафьори
14
Виктор Дьекереш
65′
9
Габриэл Жезус
90+9′
Статистика
Вулверхэмптон
Арсенал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
2
4
Угловые
1
3
Фолы
6
8
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти