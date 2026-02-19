«Любые пули принимаем». Артета — о ничьей с «Вулверхэмптоном»

«Это, безусловно, заслуга “Вулверхэмптона”, их нельзя недооценивать. Это самые базовые и простые вещи, которые сегодня мы делали неправильно, и поэтому у нас было ощущение, что, даже не давая сопернику много создавать, в открытой игре может случиться такое.



Любые вопросы, критика, мнения — сегодня мы должны это принять. Все. Любые пули принимаем, потому что мы не показали игру требуемого уровня. Все, что кто-то скажет, может быть правдой, потому что мы не сделали того, что должны были. Путь к исправлению — на поле в воскресенье, у нас будет отличная возможность.



Крайне разочарованы, очевидно, результатом и тем, как закончился матч, но винить мы должны только себя. Во втором тайме мы не показали ничего близкого к стандартам, необходимым в этой лиге для побед. Это момент разочарования, нам хочется много говорить о своих чувствах, но сейчас не время для этого», — сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.