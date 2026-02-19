Хабиб Бей возглавил «Марсель» после увольнения Де Дзерби

— Выбор Хабиба Бея в качестве нового тренера «Марселя» полностью соответствует нашему стремлению привлечь специалиста, обладающего необходимым лидерским потенциалом, чтобы взять под контроль команду, которую, разумеется, нужно вновь мобилизовать после непростого спортивного периода. Уже в ходе наших первых бесед он показался мне чрезвычайно заинтересованным и полностью нацеленным на дальнейшую работу, с четкими целями для всех: как можно скорее вернуться на путь побед, побороться за место на пьедестале в Лиге 1 и попытаться завоевать Кубок Франции, чтобы подарить марсельским болельщикам трофей, — приводит слова спортивного директора клуба Мехди Бенатиа пресс-служба «Марселя».