Хабиб Бей возглавил «Марсель» после увольнения Де Дзерби

«Марсель» объявил о назначении на пост главного тренера сенегальца Хабиба Бея, сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до 2027 года.

— Выбор Хабиба Бея в качестве нового тренера «Марселя» полностью соответствует нашему стремлению привлечь специалиста, обладающего необходимым лидерским потенциалом, чтобы взять под контроль команду, которую, разумеется, нужно вновь мобилизовать после непростого спортивного периода. Уже в ходе наших первых бесед он показался мне чрезвычайно заинтересованным и полностью нацеленным на дальнейшую работу, с четкими целями для всех: как можно скорее вернуться на путь побед, побороться за место на пьедестале в Лиге 1 и попытаться завоевать Кубок Франции, чтобы подарить марсельским болельщикам трофей, — приводит слова спортивного директора клуба Мехди Бенатиа пресс-служба «Марселя».

11 февраля «Марсель» уволил главного тренера Роберто Де Дзерби после разгрома от «ПСЖ» в матче 21-го тура чемпионата Франции (0:5).

Ранее Хабиб Бей возглавлял «Ренн», который покинул 9 февраля.

48-летний Бей в качестве игрока выступал за «Страсбур», «Марсель» и английские «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Донкастер».

В этом сезоне «Марсель» идет на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 12 очков. В Лиге чемпионов «провансальцы» остановились в шаге от выхода в плей-офф, заняв на общем этапе 25-е место.