Гризманн готов покинуть «Атлетико» ради перехода в МЛС

При этом пока не определено, когда Гризманн отправится в расположение новой команды. «Орландо Сити» хотел бы подписать нападающего до 26 марта, когда закрывается трансферное окно в МЛС, в то время как 34-летний француз хотел бы доиграть нынешний сезон в «Атлетико».