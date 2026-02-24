Гризманн готов покинуть «Атлетико» ради перехода в МЛС

По информации источника, после приезда в Мадрид спортивного директора «Орландо Сити» Рикардо Морейры переговоры перешли в продвинутую стадию. Ожидается, что переход может быть завершен уже в ближайшее время.
При этом пока не определено, когда Гризманн отправится в расположение новой команды. «Орландо Сити» хотел бы подписать нападающего до 26 марта, когда закрывается трансферное окно в МЛС, в то время как 34-летний француз хотел бы доиграть нынешний сезон в «Атлетико».
Гризманн выступает за «Атлетико» с 2021 года — ранее он также играл за «матрасников» с 2014 по 2019 год. В общей сложности он провел за мадридцев 480 матчей, в которых забил 210 мячей и отдал 95 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории клуба.
В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 13 очков. Сегодня «матрасники» дома сыграют с «Брюгге» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (первая игра — 3:3). Начало матча — в 20:45 по московскому времени.