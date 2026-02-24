Футболист «ПСЖ» предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Поводом для разбирательства послужило заявление 24-летней девушки, обвинившей игрока в инциденте в феврале 2023 года. По данным источника, дата слушаний пока не определена.
«Сегодня обвинение в изнасиловании является достаточным основанием для суда, даже если я его отрицаю, и все доказательства говорят о его ложности. Это несправедливо как по отношению к невиновным, так и к настоящим жертвам. Я спокойно жду этого суда, который позволит правде выйти наружу», — написал Хакими в социальных сетях.
«Судебное разбирательство назначено в связи с обвинением, основанным исключительно на показаниях женщины, которая препятствовала всем расследованиям, отказывалась от всех медицинских осмотров и ДНК-тестов, не позволяла пользоваться мобильным телефоном и отказывалась назвать имя ключевого свидетеля», — сказал адвокат игрока Фанни Колин.
Эксперты неоднократно включали марокканца в число лучших футболистов на своей позиции. По данным портала Transfermarkt, Хакими входит в число самых дорогих защитников мира вместе с Вильямом Салиба («Арсенал»), Пау Кубарси («Барселона») и Алессандро Бастони («Интер»). Рыночная стоимость игрока «ПСЖ» составляет 80 миллионов евро.
В составе «ПСЖ» 27‑летний защитник четырежды выигрывал чемпионат Франции, дважды становился обладателем Кубка страны, трижды — Суперкубка Франции, а также выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Ранее Хакими выступал за мадридский «Реал», дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер».