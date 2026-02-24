Ричмонд
Футболист «ПСЖ» предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Один из лучших защитников мира Ашраф Хакими ожидает судебного разбирательства по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Le Parisien.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Поводом для разбирательства послужило заявление 24-летней девушки, обвинившей игрока в инциденте в феврале 2023 года. По данным источника, дата слушаний пока не определена.

«Сегодня обвинение в изнасиловании является достаточным основанием для суда, даже если я его отрицаю, и все доказательства говорят о его ложности. Это несправедливо как по отношению к невиновным, так и к настоящим жертвам. Я спокойно жду этого суда, который позволит правде выйти наружу», — написал Хакими в социальных сетях.

«Судебное разбирательство назначено в связи с обвинением, основанным исключительно на показаниях женщины, которая препятствовала всем расследованиям, отказывалась от всех медицинских осмотров и ДНК-тестов, не позволяла пользоваться мобильным телефоном и отказывалась назвать имя ключевого свидетеля», — сказал адвокат игрока Фанни Колин.

Эксперты неоднократно включали марокканца в число лучших футболистов на своей позиции. По данным портала Transfermarkt, Хакими входит в число самых дорогих защитников мира вместе с Вильямом Салиба («Арсенал»), Пау Кубарси («Барселона») и Алессандро Бастони («Интер»). Рыночная стоимость игрока «ПСЖ» составляет 80 миллионов евро.

В составе «ПСЖ» 27‑летний защитник четырежды выигрывал чемпионат Франции, дважды становился обладателем Кубка страны, трижды — Суперкубка Франции, а также выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Ранее Хакими выступал за мадридский «Реал», дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер».