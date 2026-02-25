«Челси» и «Вест Хэм» оштрафованы за драку в матче АПЛ

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала заявление на своем официальном сайте по поводу инцидента, произошедшего в матче 24-го тура АПЛ между «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).
«Независимая регулирующая комиссия наложила штрафы на футбольные клубы “Челси” и “Вест Хэм Юнайтед” за массовую потасовку в матче Премьер-лиги, состоявшемся в субботу, 31 января 2026 года.
По информации FA, «Челси» не предотвратил неподобающее и/или провокационное поведение своих игроков на 95-й минуте встречи. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед» не обеспечил отсутствие неподобающего, провокационного и/или агрессивного поведения своих футболистов в тот же момент.
Оба клуба признали свою вину. По итогам слушания комиссия наложила на «Челси» штраф в размере £ 325 тыс., а на «Вест Хэм Юнайтед» — £ 300 тыс.", — говорится в сообщении FA.