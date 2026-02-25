«Челси» и «Вест Хэм» оштрафованы за драку в матче АПЛ

По информации FA, «Челси» не предотвратил неподобающее и/или провокационное поведение своих игроков на 95-й минуте встречи. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед» не обеспечил отсутствие неподобающего, провокационного и/или агрессивного поведения своих футболистов в тот же момент.