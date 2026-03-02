«Я живу ради четвертого места». Спаллетти — о ничьей с «Ромой»

«Я живу ради четвертого места, ради этой позиции. Нужно всегда быть уверенным в себе, не только в футболе, но и в жизни. Был момент, когда на нас обрушилось слишком много всего, и нам не везло. Моя команда продемонстрировала несколько важных вещей, и я вижу, что игра улучшается. Думаю, нас ждет отличный конец сезона.



Если посмотреть на гипотетические ситуации, которые были у команды в первом тайме, я недоволен. Но когда покидаешь Лигу чемпионов так, как мы, обремененный усталостью, разочарованием и болью, потому что команда играла хорошо, вернуть ее в нужное русло после того, как “Рома” забила эти голы, — это сложная задача, но игроки верили в себя, и все закончилось именно так», — сказал Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.