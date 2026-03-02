Ричмонд
«Я живу ради четвертого места». Спаллетти — о ничьей с «Ромой»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги выездного матча 27-го тура Серии А против «Ромы» (3:3). Об этом сообщает DAZN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

К 78-й минуте туринцы уступали в счете 1:3, однако сумели добыть ничью благодаря голу защитника Федерико Гатти на третьей добавленной минуте.

«Я живу ради четвертого места, ради этой позиции. Нужно всегда быть уверенным в себе, не только в футболе, но и в жизни. Был момент, когда на нас обрушилось слишком много всего, и нам не везло. Моя команда продемонстрировала несколько важных вещей, и я вижу, что игра улучшается. Думаю, нас ждет отличный конец сезона.

Если посмотреть на гипотетические ситуации, которые были у команды в первом тайме, я недоволен. Но когда покидаешь Лигу чемпионов так, как мы, обремененный усталостью, разочарованием и болью, потому что команда играла хорошо, вернуть ее в нужное русло после того, как “Рома” забила эти голы, — это сложная задача, но игроки верили в себя, и все закончилось именно так», — сказал Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 20 очков. Безвыигрышная серия «бьянконери» в чемпионате составляет четыре матча. В субботу, 7 марта, «Ювентус» дома сыграет против «Пизы». Начало матча — в 22:45 по московскому времени.

«Рома» занимает четвертое место и отстает от лидера на 16 очков. В воскресенье, 8 марта, «джалоросси» на выезде сыграют против «Дженоа». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Рома
3:3
Первый тайм: 1:0
Ювентус
Футбол, Италия, 27-й тур
1.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Лучано Спаллетти
Голы
Рома
Уэсли Винисиус
(Никколо Пизилли)
39′
Эван Н`Дика
(Лоренцо Пеллегрини)
54′
Дониэлл Мален
(Ману Коне)
65′
Ювентус
Франсишку Консейсау
(Бремер)
47′
Жереми Бога
78′
Федерико Гатти
90+3′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
43
Уэсли Винисиус
27′
14
Дониэлл Мален
17
Ману Коне
61
Никколо Пизилли
2
Девайн Ренч
74′
87
Даниэле Гиларди
4
Брайан Кристанте
74′
8
Нейл Эль-Айнауи
7
Лоренцо Пеллегрини
90′
97
Брайан Сарагоса
Ювентус
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
10
Кенан Йылдыз
22
Уэстон Маккенни
6
Ллойд Келли
8
Тен Копмейнерс
27
Андреа Камбьясо
89′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
72′
21
Фабио Миретти
30
Джонатан Дэвид
63′
13
Жереми Бога
3
Бремер
88′
4
Федерико Гатти
19
Кефрен Тюрам
72′
11
Эдон Жегрова
Статистика
Рома
Ювентус
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
4
1
Фолы
7
12
Офсайды
2
0
