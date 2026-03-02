«Я живу ради четвертого места». Спаллетти — о ничьей с «Ромой»

К 78-й минуте туринцы уступали в счете 1:3, однако сумели добыть ничью благодаря голу защитника Федерико Гатти на третьей добавленной минуте.
«Я живу ради четвертого места, ради этой позиции. Нужно всегда быть уверенным в себе, не только в футболе, но и в жизни. Был момент, когда на нас обрушилось слишком много всего, и нам не везло. Моя команда продемонстрировала несколько важных вещей, и я вижу, что игра улучшается. Думаю, нас ждет отличный конец сезона.
Если посмотреть на гипотетические ситуации, которые были у команды в первом тайме, я недоволен. Но когда покидаешь Лигу чемпионов так, как мы, обремененный усталостью, разочарованием и болью, потому что команда играла хорошо, вернуть ее в нужное русло после того, как “Рома” забила эти голы, — это сложная задача, но игроки верили в себя, и все закончилось именно так», — сказал Спаллетти на послематчевой пресс-конференции.
«Рома» занимает четвертое место и отстает от лидера на 16 очков. В воскресенье, 8 марта, «джалоросси» на выезде сыграют против «Дженоа». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Джанпьеро Гасперини
Лучано Спаллетти
Уэсли Винисиус
(Никколо Пизилли)
39′
Эван Н`Дика
(Лоренцо Пеллегрини)
54′
Дониэлл Мален
(Ману Коне)
65′
Франсишку Консейсау
(Бремер)
47′
Жереми Бога
78′
Федерико Гатти
90+3′
99
Миле Свилар
19
Зеки Челик
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
43
Уэсли Винисиус
27′
14
Дониэлл Мален
17
Ману Коне
61
Никколо Пизилли
2
Девайн Ренч
74′
87
Даниэле Гиларди
4
Брайан Кристанте
74′
8
Нейл Эль-Айнауи
7
Лоренцо Пеллегрини
90′
97
Брайан Сарагоса
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
10
Кенан Йылдыз
22
Уэстон Маккенни
6
Ллойд Келли
8
Тен Копмейнерс
27
Андреа Камбьясо
89′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
72′
21
Фабио Миретти
30
Джонатан Дэвид
63′
13
Жереми Бога
3
Бремер
88′
4
Федерико Гатти
19
Кефрен Тюрам
72′
11
Эдон Жегрова
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти