Симеоне: К игре с «Барселоной» готовимся, как к любой другой

«Мы полностью сосредоточены на ближайшей игре. Нам предстоит встретиться с соперником высокого уровня, делающим упор на атакующую и храбрую командную игру, что делает его одним из сильнейших коллективов как в Ла Лиге, так и в Европе в целом. К этой игре мы готовимся так же, как и к любой другой, используя тот же подход, что и при подготовке ко встрече с другими соперниками. В этом плане особых изменений нет. Для тех, кому нужно заполнить множество пробелов [в сезоне], это может быть самый важный матч, но мы не считаем, что должны что-то доказывать в этом смысле», — приводит слова Симеоне AS.