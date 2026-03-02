Симеоне: К игре с «Барселоной» готовимся, как к любой другой

В первой игре победу со счетом 4:0 одержала команда из Мадрида. Во вторник, 3 марта, на «Камп Ноу» в Барселоне состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании. Начало противостояния запланировано на 23 часа по московскому времени.
«Мы полностью сосредоточены на ближайшей игре. Нам предстоит встретиться с соперником высокого уровня, делающим упор на атакующую и храбрую командную игру, что делает его одним из сильнейших коллективов как в Ла Лиге, так и в Европе в целом. К этой игре мы готовимся так же, как и к любой другой, используя тот же подход, что и при подготовке ко встрече с другими соперниками. В этом плане особых изменений нет. Для тех, кому нужно заполнить множество пробелов [в сезоне], это может быть самый важный матч, но мы не считаем, что должны что-то доказывать в этом смысле», — приводит слова Симеоне AS.
После первой встречи «Барселона» была недовольна решениями арбитра и собиралась подать жалобу на судейство.
«Атлетико» разгромил «Барселону» с разницей в четыре мяча впервые с марта 1989 года, когда «матрасники» в четвертьфинале Кубка Испании дома обыграли сине-гранатовых с аналогичным счетом — 4:0.
Основной форвард «Барселоны» Роберт Левандовский в последнем матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:1) получил травму головы. Также из-за повреждений игру против «Атлетико» пропустят защитник Кристенсен и полузащитники Гави и Де Йонг.