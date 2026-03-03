Арбелоа отреагировал на сенсационное поражение «Реала» в Ла Лиге

—У нас были лучшие возможности, нежели чем у соперника. Возможно, играли не идеально, однако создавали больше моментов. Вспомним ситуацию с Винисиусом в первой половине встречи, эпизоды с участием Рюдигера и Родриго… Уверен, мы заработали право на забитый мяч.



«Хетафе» действовал хорошо, ничего экстраординарного не показывая. Наш коллектив обладает сильными игроками, скоро вернутся травмированные футболисты, что станет дополнительным ресурсом. Будем стремиться улучшать игру дальше. Критику сегодня принимаю спокойно. Несмотря на ряд недостатков, мы все равно выглядели сильнее соперника и могли отличиться чаще. Гол «Хетафе» получился красивым, но мы сами упустили собственные шансы, — приводит слова Арбелоа Marca.