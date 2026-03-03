Москва
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.50
П2
2.24
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.66
П2
2.66
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.14
П2
6.40
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Арбелоа отреагировал на сенсационное поражение «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение клуба в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашнем стадионе «Реала». Единственный мяч на 39-й минуте встречи забил нападающий гостей Мартин Сатриано.

 —У нас были лучшие возможности, нежели чем у соперника. Возможно, играли не идеально, однако создавали больше моментов. Вспомним ситуацию с Винисиусом в первой половине встречи, эпизоды с участием Рюдигера и Родриго… Уверен, мы заработали право на забитый мяч.

«Хетафе» действовал хорошо, ничего экстраординарного не показывая. Наш коллектив обладает сильными игроками, скоро вернутся травмированные футболисты, что станет дополнительным ресурсом. Будем стремиться улучшать игру дальше. Критику сегодня принимаю спокойно. Несмотря на ряд недостатков, мы все равно выглядели сильнее соперника и могли отличиться чаще. Гол «Хетафе» получился красивым, но мы сами упустили собственные шансы, — приводит слова Арбелоа Marca.

После 26-го тура «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 60 очками. Лидером является каталонская «Барселона» с 64 баллами. В следующем туре подопечные Арбелоа 7 марта сыграют на выезде с «Сельтой».