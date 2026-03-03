«Реал» сенсационно проиграл дома «Хетафе»: «Барса» оторвалась уже на четыре очка. Очевидно, что отставка Алонсо была ошибкой

И именно в концовке игры кроется основная беда «королевского клуба», а не во втором подряд поражении. Футболисты вели себя как малолетние, хотя прекрасно знали, что именно им нужно делать, а что нельзя. Но Арбелоа не нашел способа растормошить команду, хотя как раз в таких эпизодах и необходим главный тренер. Возможно, надо было повысить голос на футболистов, чтобы они прекратили вестись на провокации, но Альваро, судя по всему, боится вступать в конфликт с игроками даже в тех случаях, когда ситуация того требует. А может, просто понимает, что не обладает никаким авторитетом — и это еще хуже для команды.