«Реал» сенсационно проиграл дома «Хетафе»: «Барса» оторвалась уже на четыре очка. Очевидно, что отставка Алонсо была ошибкой

«Реалу» все хуже. После поражения в Суперкубке Испании и раннего вылета из Кубка мадридцы существенно осложнили себе борьбу и за главный национальный титул. Хотя еще два тура назад «королевский клуб» опережал «Барселону» на два очка, но теперь отстает от нее на четыре.
Проблемы «Реала» начались далеко не сейчас и даже не неделю назад после поражения от «Осасуны». Они корнем уходят в январь, когда Хаби Алонсо вынужден был покинуть клуб после поражения в Суперкубке и ссоры с мадридскими звездами. У Флорентино Переса не было готового решения, поэтому он экстренно поднял из молодежной команды малоопытного Альваро Арбелоа. И сразу же «Реал» неожиданно вылетел из Кубка от аутсайдера Ла лиги 2 «Альбасете».
Как оказалось, это было только начало, потому что дальше пошли другие события с приставкой «сенсационные»: пролет мимо топ-8 общего этапа Лиги чемпионов, первое с 2011 года поражение от «Осасуны» и теперь — новое дно. Впервые с 2008-го «Реал» уступил дома «Хетафе».
Команду Хосе Бордаласа в Испании беспощадно критикуют за антифутбол, и на этот раз «Хетафе» не отступил от своей тактики: мелкие фолы, затяжки времени, ставка на разрушение чужой игры. Но Арбелоа не мог не знать, что его ждет.
В первом круге, еще при Хаби Алонсо, «Реал» вышел победителем из душного ада в гостях у «Хетафе», забив в концовке в большинстве. Но тогда единственный гол сделал Мбаппе, который сейчас не мог помочь команде из-за травмы.
Потеря лучшего бомбардира чемпионата — проблема, но у «Реала» хватает высококлассных исполнителей для того, чтобы ее не заметить. Арбелоа был настолько уверен в себе, что пошел на эксперименты и бросил в бой 18-летнего Питарча — полузащитник дебютировал в Ла лиге в этот вечер.
«Хетафе» явно недооценили, и он этим воспользовался. На 39-й минуте Сатриано забил роскошный гол — да, уругвайцу сильно повезло настолько идеально попасть в ворота, но это мало что меняет. У «Реала» хватало времени и шансов на то, чтобы и отыграться, и выйти вперед, и даже довести дело до разгрома.
Но вместо этого команда распсиховалась и поплыла. С середины второго тайма, когда стало понятно, что «Реал» действительно находится на грани позора, мадридцы стали собирать карточки — четыре желтых и одну красную. Показательно, что после перерыва «Реал» в два раза превзошел одну из самых фолящих команд лиги по нарушениям правил.
Мадридцы не совладали с эмоциями. Что сделал Мастантуоно в добавленное время — отдельная история. Аргентинец что-то сказал главному арбитру Алехандро Муньису Руису не в игровой ситуации, причем прикрыл рот рукой! Ничего не напоминает? Судья, услышав что-то нехорошее, тут же удалил Мастантуоно и назначил свободный удар. Видимо, были веские основания.
Винисиус тоже отхватил свою желтую — как и Каррерас с Хейсеном, которые теперь из-за дисквалификации пропустят следующий матч с «Сельтой».
И никто не мог остудить «Реал» все это время. Арбелоа просто наблюдал за тем, как его команда психует и тратит энергию впустую. В добавленное время «Хетафе» вообще не уходил с чужой половины поля, потому что «Реал» сам совершал фолы у своей штрафной, а гости искусно растягивали время.
И именно в концовке игры кроется основная беда «королевского клуба», а не во втором подряд поражении. Футболисты вели себя как малолетние, хотя прекрасно знали, что именно им нужно делать, а что нельзя. Но Арбелоа не нашел способа растормошить команду, хотя как раз в таких эпизодах и необходим главный тренер. Возможно, надо было повысить голос на футболистов, чтобы они прекратили вестись на провокации, но Альваро, судя по всему, боится вступать в конфликт с игроками даже в тех случаях, когда ситуация того требует. А может, просто понимает, что не обладает никаким авторитетом — и это еще хуже для команды.
Сезон для «Реала» еще не потерян, но все вокруг уже полыхает. «Барселона» оторвалась на четыре очка, а через неделю — первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Избежит ли команда провала по всем фронтам?
