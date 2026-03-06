«Лодка движется верно». Тудор — о поражении «шпор» от «Пэлас»

Накануне «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура чемпионата Англии (1:3). В составе победителей дублем отметился Исмаила Сарр (40-я и 45+7-я минуты), также у «Кристал Пэлас» мяч забил Йорген Ларсен (45+1). У «Тоттенхэма» отличился Доминик Соланке (34). На 38-й минуте защитник «шпор» Микки ван де Вен получил красную карточку.
«Тоттенхэм» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Англии. «Шпоры» не побеждают с 28 декабря, когда был обыгран «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор у команды в АПЛ семь поражений и четыре ничьих. Это первый случай в истории клуба.
Главный тренер «Тотенхэма» Игор Тудор, который возглавил клуб в середине февраля, прокомментировал исход матча.
«Понимаю болельщиков, они хотели большего. Мы тоже хотели большего. Красная карточка [ван де Вена] все изменила.
Это может прозвучать странно, но после этой игры я верю [в спасение от вылета] больше, чем раньше. Я кое-что увидел. Мне нужно выбрать правильных игроков, потому что лодка движется в нужном мне направлении, и те, кто в лодке, могут остаться, иначе они могут покинуть ее.
Когда вернутся остальные игроки, уверен, у нас будет хорошая команда, и мы вернемся. Нелегко смириться с той ситуацией, в которой сейчас находимся», — приводит слова Тудора Sky Sports.
В АПЛ «Тоттенхэм» идет на 16-м месте с 29 очками, находясь в одном балле от зоны вылета. В следующем туре команда Тудора 15 марта на выезде сыграет против «Ливерпуля».
Игор Тудор
Оливер Гласнер
Доминик Соланке
(Арчи Грэй)
34′
Исмаила Сарр
40′
Йерген Странн Ларсен
(Адам Уортон)
45+1′
Исмаила Сарр
(Адам Уортон)
45+7′
1
Гульельмо Викарио
6
Жоау Пальинья
37
Микки ван де Вен
38′
4
Кевин Дансо
14
Арчи Грэй
29
Пап Метар Сарр
25′
11
Матис Тель
23
Педро Порро
74′
7
Хави Симонс
38
Соуза
7′
43′
8
Ив Биссума
82′
19
Доминик Соланке
74′
9
Ришарлисон
39
Рандаль Коло Муани
43′
22
Конор Галлахер
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
23
Джейди Канво
34
Чади Риад
3
Тайрик Митчелл
18
Даити Камада
7
Исмаила Сарр
2
Даниэль Муньос
14′
17
Натаниэл Клайн
90+2′
22
Йерген Странн Ларсен
22′
81′
19
Уилл Хьюз
20
Адам Уортон
81′
12
Крисантус Уче
29
Эванн Гессан
67′
11
Бреннан Джонсон
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти