«Лодка движется верно». Тудор — о поражении «шпор» от «Пэлас»

«Понимаю болельщиков, они хотели большего. Мы тоже хотели большего. Красная карточка [ван де Вена] все изменила.



Это может прозвучать странно, но после этой игры я верю [в спасение от вылета] больше, чем раньше. Я кое-что увидел. Мне нужно выбрать правильных игроков, потому что лодка движется в нужном мне направлении, и те, кто в лодке, могут остаться, иначе они могут покинуть ее.



Когда вернутся остальные игроки, уверен, у нас будет хорошая команда, и мы вернемся. Нелегко смириться с той ситуацией, в которой сейчас находимся», — приводит слова Тудора Sky Sports.