Педру Нету из «Челси» дисквалифицирован и оштрафован за поведение в игре с «Арсеналом»

«Педру Нету получил дисквалификацию на одну встречу и штраф в размере £ 70 тыс. за неспортивное поведение, совершённое после удаления в матче Премьер-лиги между “Челси” и “Арсеналом” в воскресенье, 1 марта.



Утверждалось, что игрок действовал ненадлежащим образом, не покинув поле вовремя и/или используя оскорбительные слова в адрес судьи/судей после удаления на 70-й минуте.



Педру Нету впоследствии признал свою вину. Независимая регулирующая комиссия наложила эти санкции после слушания, письменное обоснование её решения будет опубликовано в установленном порядке», — сообщает аккаунт FA в социальной сети X.