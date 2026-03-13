Педру Нету из «Челси» дисквалифицирован и оштрафован за поведение в игре с «Арсеналом»

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на один матч и оштрафовала на £ 70 тыс. (€ 81 тыс.) нападающего «Челси» Педру Нету неспортивное поведении в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:2).
«Педру Нету получил дисквалификацию на одну встречу и штраф в размере £ 70 тыс. за неспортивное поведение, совершённое после удаления в матче Премьер-лиги между “Челси” и “Арсеналом” в воскресенье, 1 марта.
Утверждалось, что игрок действовал ненадлежащим образом, не покинув поле вовремя и/или используя оскорбительные слова в адрес судьи/судей после удаления на 70-й минуте.
Педру Нету впоследствии признал свою вину. Независимая регулирующая комиссия наложила эти санкции после слушания, письменное обоснование её решения будет опубликовано в установленном порядке», — сообщает аккаунт FA в социальной сети X.
Педру Нету пропустит встречу с «Ньюкаслом», которая пройдёт в субботу, 14 марта.