Футбол. Первая лига
17:30
Челябинск
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.23
П2
2.57
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.52
П2
9.00
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
П1
X
П2

Лионель Месси обошел Пеле по голам со штрафных

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Сити» (3:2).

Источник: Reuters

«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Сити» на выезде. Один из голов на 61-й минуте матча со штрафного забил 38-летний нападающий Лионель Месси. Еще по одному мячу на счету его партнеров по команде Лухана (4) и Микаэла (74).

Для Месси гол со штрафного в ворота «Нью-Йорк Сити» стал 71-м в карьере. По этому показателю он обошел легендарного бразильского футболиста и трехкратного чемпиона мира Пеле, на счету которого 70 мячей. Лидером по голам забитым после назначения штрафного удара является бывший игрок бразильской национальной команды Жуниньо Пернамбукано, в активе которого 77 мячей.

Действующий чемпион МЛС «Интер Майами» одержал третью победу в сезоне и с 10 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Сити» занимает второе место на Востоке, опережая подопечных Хавьера Маскерано по дополнительным показателям.

Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в 2023 году. Аргентинский нападающий провел за клуб 94 матча во всех турнирах, в которых забил 82 гола и сделал 44 результативные передачи. Действующее соглашение Месси с клубом рассчитано до декабря 2028 года.