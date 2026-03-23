Лионель Месси обошел Пеле по голам со штрафных

«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Сити» на выезде. Один из голов на 61-й минуте матча со штрафного забил 38-летний нападающий Лионель Месси. Еще по одному мячу на счету его партнеров по команде Лухана (4) и Микаэла (74).
Для Месси гол со штрафного в ворота «Нью-Йорк Сити» стал 71-м в карьере. По этому показателю он обошел легендарного бразильского футболиста и трехкратного чемпиона мира Пеле, на счету которого 70 мячей. Лидером по голам забитым после назначения штрафного удара является бывший игрок бразильской национальной команды Жуниньо Пернамбукано, в активе которого 77 мячей.
Действующий чемпион МЛС «Интер Майами» одержал третью победу в сезоне и с 10 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Сити» занимает второе место на Востоке, опережая подопечных Хавьера Маскерано по дополнительным показателям.
Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в 2023 году. Аргентинский нападающий провел за клуб 94 матча во всех турнирах, в которых забил 82 гола и сделал 44 результативные передачи. Действующее соглашение Месси с клубом рассчитано до декабря 2028 года.