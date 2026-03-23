Артета отреагировал на поражение от «Сити» в финале Кубка лиги

«Мне больно, в первую очередь за игроков и болельщиков, потому что мы очень хотели выиграть этот трофей. Матч разделился на два совершенно разных тайма: в первом, как мне кажется, мы выглядели лучше и создали два классных момента, но не воспользовались ими. Надо отдать должное сопернику за то, что они сделали. Это печальный день. У нас было восемь достойных месяцев. Результат в Кубке лиги — разочарование. Нужно превратить это чувство в мотивацию на ближайшие два месяца, чтобы завершить сезон как можно лучше», — приводит слова Артеты BBC.