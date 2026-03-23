Лонгория покинул пост президента «Марселя» после 6 лет работы

Испанский функционер Пабло Лонгория завершил свою работу в качестве президента французского футбольного клуба «Марсель», сообщает пресс-служба клуба.
Лонгория занимал этот пост с февраля 2021 года. В официальном сообщении клуба выражается благодарность за его вклад в развитие команды.
— «Марсель» хочет отметить преданность Пабло Лонгории, его страсть и усилия, которые он приложил ради клуба за последние шесть лет. Клуб также желает ему больших успехов на следующем этапе его карьеры.
Пабло Лонгория в свою очередь поблагодарил «Марсель» за доверие, оказанное ему за все эти шесть сезонов, и выразил благодарность всему персоналу, игрокам и болельщикам, которые стали частью его пути в клубе, — говорится в заявлении.
После 27 туров «Марсель» с 49 очками находится на третьем месте в таблице чемпионата Франции. Недавно команду своим визитом почтил Зинедин Зидан.
