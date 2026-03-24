«Ланс» раскритиковал попытку «ПСЖ» сдвинуть дату матча

Французский футбольный клуб «Ланс» резко выступил против попыток «ПСЖ» перенести их очную встречу в чемпионате страны. Матч 29-го тура Лиги 1 намечен на 11 апреля, но парижский клуб просит о сдвиге из-за графика четвертьфиналов Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (8 апреля дома и 14‑го числа на выезде).
В официальном заявлении пресс-службы «Ланса» прозвучала жесткая критика. «Дата матча была окончательно утверждена 6 марта, официально установив рамки, которых все должны были придерживаться. “Ланс” с самого начала уведомил “ПСЖ” о своем намерении не менять дату матча», — подчеркнули в пресс-службе клуба.
Там также выразили обеспокоенность общей тенденцией. «У нас есть ощущение, что набирают обороты тревожные тенденции: французская лига постепенно превращается в простую переменную, уступающую место европейским амбициям некоторых сторон», — заявили в «Лансе».
Клуб аргументирует свою позицию спортивными и организационными причинами. Перенос привел бы к тому, что команда не играла бы 15 дней, а затем вынуждена была бы выходить на поле каждые три дня.
— «Ланс» по‑прежнему привержен понятиям справедливости, ясности правил и уважению ко всем заинтересованным сторонам. Простых принципов честного и уважаемого французского футбола", — резюмировали в заявлении.
В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» лидирует с 60 очками. «Ланс» отстает всего на один балл, занимая вторую строчку, что делает предстоящий матч принципиально важным в борьбе за титул.