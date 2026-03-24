Легенда «Атлетико» Гризманн заключил контракт с клубом МЛС

Контракт с 35‑летним Антуаном Гризманном вступит в силу в июле. Соглашение рассчитано до сезона‑2027/28 с возможностью продления на сезон‑2028/29. Гризманн будет выступать за «Орландо Сити» под 7‑м номером.
Гризманн выступает за «Атлетико» с 2021 года — ранее он также играл за «матрасников» с 2014-го по 2019 год. В общей сложности он провел за мадридцев 488 матчей, в которых забил 211 мячей и отдал 97 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
Со сборной Франции нападающий стал чемпионом мира и победителем Лиги наций. Гризманн — лучший игрок и обладатель «Золотой бутсы» чемпионата Европы 2016 года.
После 29 туров «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 16 очков. С каталонским клубом подопечные Диего Симеоне встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матчи состоятся 8 и 14 апреля.