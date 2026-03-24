Ямаль возмутился заменой в матче «Барселоны» с «Райо Вальекано»

На 82-й минуте встречи на поле вместо 18-летнего полузащитника вышел нападающий Серхио Камельо.
По информации источника, уходя с поля, Ямаль несколько раз повторил: «Всегда я. Это безумие». Отмечается, что футболист в этот момент не смотрел на тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.
Во время трансляции также было показано, как Ламин продолжил негодовать на скамейке запасных, жестикулируя и указывая в сторону поля. Спустя несколько минут игрок ушел в подтрибунное помещение, не дождавшись окончания матча и по-прежнему не успокаиваясь. Отмечается, что партнеры по команде пытались усмирить 18-летнего футболиста.
Ламин Ямаль дебютировал в составе основной команды «Барселоны» 29 апреля 2023 года в возрасте 15 лет. Всего в составе сине-гранатовых он провел 146 матчей, в которых забил 46 мячей и сделал 50 результативных передач. В активе Ямаля 23 матча и 6 забитый мячей в составе сборной Испании. В 2024 году молодой футболист вместе с национальной командой стал чемпионом Европы.
В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро,
В 29 матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала 73 очка и лидирует в турнирной таблице, на 4 балла опережая мадридский «Реал».
Ханс-Дитер Флик
Иньиго Перес
Рональд Араухо
(Жоау Канселу)
24′
13
Хоан Гарсия
4
Рональд Араухо
11
Рафинья
8′
5
Пау Кубарси
72′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
90′
42
Хави Эспарт
10
Ламин Ямаль
26′
82′
14
Маркус Рэшфорд
16
Фермин Лопес
61′
17
Марк Касадо
9
Роберт Левандовски
46′
7
Ферран Торрес
22
Марк Берналь
61′
20
Дани Ольмо
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
7
Изи Палазон
88′
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
67′
14
Карлос Мартин
46′
22
Альфонсо Эспино
21
Фран Перес
65′
82′
10
Серхио Камельо
15
Херард Гумбау
59′
17
Унаи Лопес
4
Педро Диас
59′
19
Хорхе Де Фрутос
23
Оскар Валентин
34′
46′
18
Ривера Альваро Гарсия
