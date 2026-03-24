Ямаль возмутился заменой в матче «Барселоны» с «Райо Вальекано»

Ламин Ямаль дебютировал в составе основной команды «Барселоны» 29 апреля 2023 года в возрасте 15 лет. Всего в составе сине-гранатовых он провел 146 матчей, в которых забил 46 мячей и сделал 50 результативных передач. В активе Ямаля 23 матча и 6 забитый мячей в составе сборной Испании. В 2024 году молодой футболист вместе с национальной командой стал чемпионом Европы.