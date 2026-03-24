Ямаль возмутился заменой в матче «Барселоны» с «Райо Вальекано»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был очень недоволен заменой в матче 19-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0). Об этом сообщает Sport.es.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 82-й минуте встречи на поле вместо 18-летнего полузащитника вышел нападающий Серхио Камельо.

По информации источника, уходя с поля, Ямаль несколько раз повторил: «Всегда я. Это безумие». Отмечается, что футболист в этот момент не смотрел на тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

Во время трансляции также было показано, как Ламин продолжил негодовать на скамейке запасных, жестикулируя и указывая в сторону поля. Спустя несколько минут игрок ушел в подтрибунное помещение, не дождавшись окончания матча и по-прежнему не успокаиваясь. Отмечается, что партнеры по команде пытались усмирить 18-летнего футболиста.

Ламин Ямаль дебютировал в составе основной команды «Барселоны» 29 апреля 2023 года в возрасте 15 лет. Всего в составе сине-гранатовых он провел 146 матчей, в которых забил 46 мячей и сделал 50 результативных передач. В активе Ямаля 23 матча и 6 забитый мячей в составе сборной Испании. В 2024 году молодой футболист вместе с национальной командой стал чемпионом Европы.

В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро,

В 29 матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала 73 очка и лидирует в турнирной таблице, на 4 балла опережая мадридский «Реал».

Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
Райо Вальекано
Футбол, Испания, 29-й тур
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Иньиго Перес
Голы
Барселона
Рональд Араухо
(Жоау Канселу)
24′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
4
Рональд Араухо
11
Рафинья
8′
5
Пау Кубарси
72′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
90′
42
Хави Эспарт
10
Ламин Ямаль
26′
82′
14
Маркус Рэшфорд
16
Фермин Лопес
61′
17
Марк Касадо
9
Роберт Левандовски
46′
7
Ферран Торрес
22
Марк Берналь
61′
20
Дани Ольмо
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
7
Изи Палазон
88′
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
67′
14
Карлос Мартин
46′
22
Альфонсо Эспино
21
Фран Перес
65′
82′
10
Серхио Камельо
15
Херард Гумбау
59′
17
Унаи Лопес
4
Педро Диас
59′
19
Хорхе Де Фрутос
23
Оскар Валентин
34′
46′
18
Ривера Альваро Гарсия
Статистика
Барселона
Райо Вальекано
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
4
4
Угловые
6
9
Фолы
12
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
