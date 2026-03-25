Рекордсмен по матчам в АПЛ Милнер: могу поиграть еще пару лет

«Кто знает, как долго я еще смогу играть. В футболе все меняется очень быстро. После прошлого года, когда я не мог поднять ногу, и учитывая возраст… Перемены приходят очень быстро. Футбол тоже очень быстро меняется. Так что кто знает? Но учитывая то, как я чувствую себя сейчас, вероятно, я бы смог поиграть еще пару лет, если бы захотел. Но к этому нужно подойти правильно.



Я чувствую, что физически и психологически во мне все еще есть этот драйв. Обо мне очень хорошо заботятся. Физиотерапевты потрясающе работают. Они знают, когда меня нужно нагрузить, а когда сбавить обороты. Это очень помогает мне поддерживать текущую форму и справляться с травмами в этом году. Но, опять же, кто знает, чего хочет клуб? Довольны ли они моей работой? Многое меняется, но я по-прежнему достаточно хорошо себя ощущаю», — сказал Милнер.