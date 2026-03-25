Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.90
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.57
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.26
П2
2.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.67
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.27
П2
3.95

Рекордсмен по матчам в АПЛ Милнер: могу поиграть еще пару лет

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер заяввил, что пока не собирается завершать игровую карьеру. Об этом сообщает BBC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В феврале этого года 40-летний англичанин стал рекордсменом АПЛ по числу сыгранных матчей, превзойдя рекорд Гарета Бэрри (653), установленный в 2018 году. На данный момент на счету Милнера 657 матчей.

«Кто знает, как долго я еще смогу играть. В футболе все меняется очень быстро. После прошлого года, когда я не мог поднять ногу, и учитывая возраст… Перемены приходят очень быстро. Футбол тоже очень быстро меняется. Так что кто знает? Но учитывая то, как я чувствую себя сейчас, вероятно, я бы смог поиграть еще пару лет, если бы захотел. Но к этому нужно подойти правильно.

Я чувствую, что физически и психологически во мне все еще есть этот драйв. Обо мне очень хорошо заботятся. Физиотерапевты потрясающе работают. Они знают, когда меня нужно нагрузить, а когда сбавить обороты. Это очень помогает мне поддерживать текущую форму и справляться с травмами в этом году. Но, опять же, кто знает, чего хочет клуб? Довольны ли они моей работой? Многое меняется, но я по-прежнему достаточно хорошо себя ощущаю», — сказал Милнер.

Джеймс Милнер дебютировал в АПЛ в ноябре 2002 года в возрасте 16 лет. Он выступал за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу», а также за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», с которыми трижды становился чемпионом Англии.

В этом сезоне Милнер провел 21 матч за «Брайтон» во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В следующем сезоне он может стать самым возрастным полевым игроком в истории АПЛ, превзойдя рекорд нападающего Тедди Шерингема (40 лет 272 дня), установленный в 2007 году.

«Брайтон» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. 11 апреля «чайки» на выезде сыграют против «Бернли».

Брайтон
2:1
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 31
21.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум, 31680 зрителей
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Арне Слот
Голы
Брайтон
Дэнни Уэлбек
(Диего Гомес)
14′
Дэнни Уэлбек
(Джек Хиншелвуд)
56′
Ливерпуль
Милош Керкез
30′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
27
Матс Виффер
90+4′
24
Ферди Кадиоглу
6
Ян Пол ван Хекке
5
Льюис Данк
85′
30
Паскаль Грос
25
Диего Гомес
45+5′
90′
34
Йоэл Велтман
11
Янкуба Минте
25′
76′
17
Карлос Балеба
13
Джек Хиншелвуд
83′
26
Ясин Айяри
18
Дэнни Уэлбек
48′
83′
10
Жоржиньо Рюттер
20
Джеймс Милнер
76′
22
Каору Митома
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
10
Алексис Макаллистер
68′
38
Райан Гравенберх
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
79′
7
Флориан Вирц
18
Коди Гакпо
30
Джереми Фримпонг
61′
63′
73
Рио Нгумоха
6
Милош Керкез
76′
26
Эндрю Робертсон
5
Ибраима Конате
45′
77′
14
Федерико Кьеза
90′
22
Юго Экитике
8′
17
Кертис Джонс
Статистика
Брайтон
Ливерпуль
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
7
5
Угловые
4
8
Фолы
11
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти