Милнер стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ

Милнеру 40 лет, он начал взрослую карьеру в 2002 году в составе «Лидса», после играл за «Суиндон», «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Милнер стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити» в сезонах-2011/12 и 2013/14, а затем еще раз выиграл АПЛ с «Ливерпулем» в сезоне-2019/20. Текущий сезон является для Милнера 24-м в АПЛ, он рекордсмен по этому показателю.