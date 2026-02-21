Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
1
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.80
П2
10.50
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
3.06
X
2.35
П2
5.60
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
0
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
42.00
X
4.60
П2
1.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
55.00
X
18.00
П2
1.04
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.40
П2
92.00
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.23
X
4.47
П2
1.48
Футбол. Англия
20:30
Вест Хэм
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.67
П2
2.51
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.97
П2
3.33
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.01
П2
1.79
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.37
П2
4.06
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.64
X
2.99
П2
2.32
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Сити
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.92
П2
5.65
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.39
П2
6.58
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

Милнер стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Футболист «Брайтона» Джеймс Милнер стал рекордсменом по числу проведенных матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу полузащитник вышел в стартовом составе «Брайтона» на гостевой матч 27-го тура чемпионата Англии против «Брентфорда».

На счету Милнера стало 654 матча в лиге. По этому показателю он опередил экс-полузащитника сборной Англии Гарета Барри, выступавшего на клубном уровне за «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Вест Бромвич».

Милнеру 40 лет, он начал взрослую карьеру в 2002 году в составе «Лидса», после играл за «Суиндон», «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Милнер стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити» в сезонах-2011/12 и 2013/14, а затем еще раз выиграл АПЛ с «Ливерпулем» в сезоне-2019/20. Текущий сезон является для Милнера 24-м в АПЛ, он рекордсмен по этому показателю.

Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
55.00
X
18.00
П2
1.04