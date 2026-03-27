Бекхэм, Фелпс и другие: чемпионы, которые решили жить за городом

После большого спорта многим чемпионам хочется тихой и спокойной жизни. Разбираемся, кто из звезд спорта уехал жизнь за город и как изменилась их жизнь.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

График профессионального спорта — это постоянные перелеты, тренировки и жизнь на пределе возможностей. Со временем такой ритм выматывает, и после карьеры многим хочется просто замедлиться. Загородная жизнь в этом смысле дает то, чего не хватает: тишину, пространство и возможность жить для себя.

Дэвид Бекхэм — жизнь за городом с пасекой и огородом

Дэвид Бекхэм
Дэвид БекхэмИсточник: Соцсети

Сейчас Бекхэм большую часть времени проводит в загородном доме в Котсуолдсе — и это видно по его контенту в соцсетях. Вместо привычных съемок и гламурных выходов он показывает ульи, грядки и домашних животных. У него есть собственная пасека: он сам собирает мед, разливает его по банкам и подписывает этикетки Golden Beez. Виктория даже в шутку называет этот мед «липкой дрянью», на что Дэвид иногда обижается.

Помимо пасеки, у него полноценный огород. На участке растут салат, картофель, морковь, лук, цветная капуста, груши — и он регулярно показывает коробки с урожаем. Там же живут куры и несколько собак, за которыми он сам ухаживает.

При этом он остается совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», который за последние годы заметно вырос и привлек внимание после перехода Лионеля Месси. Также он занимается благотворительностью как посол Королевского фонда.

Майкл Фелпс — дом за $2,5 млн и жизнь в своем ритме

Майкл Фелпс
Майкл ФелпсИсточник: Соцсети

После завершения карьеры Фелпс переехал в пригород Скоттсдейла, штат Аризона, где купил дом за $2,5 млн. Это большое поместье площадью более 550 кв. м с бассейном и закрытой территорией.

Сейчас его день выглядит совсем иначе: он живет с женой Николь и детьми, проводит время во дворе, устраивает барбекю, играет с сыновьями. В свободное время он увлекается гольфом и много времени проводит на свежем воздухе. После завершения карьеры он рассказывал о депрессии, проблемах со сном и выгорании, с которыми столкнулся после многолетнего давления и постоянных соревнований.

Помимо семьи, он развивает собственный фонд, который обучает детей плаванию и продвигает активный образ жизни. Переезд за город стал для него способом выйти из жесткого режима профессионального спорта и выстроить жизнь без постоянного давления.

Конор Макгрегор — загородная роскошь

Конор Макгрегор
Конор МакгрегорИсточник: Соцсети

Конор Макгрегор тоже живет за пределами города. Его основной дом находится в графстве Килдэр в Ирландии, недалеко от Дублина. Особняк он купил в 2019 году за €2 млн: внутри пять спален, шесть ванных, личный спортзал и вид на реку Лиффи.

Помимо этого, у него есть вилла в Марбелье стоимостью €2 млн с бассейном, спа и тренажерным залом, а также недвижимость в США, включая дом в Лас-Вегасе. При этом он редко показывает «обычную» жизнь — в его случае загородная жизнь — это закрытая территория с полным набором комфорта и огромным количеством персонала. Он живет с женой Ди Девлин, с которой вместе с 2008 года, и четырьмя детьми.