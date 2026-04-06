СМИ: «Ливерпуль» провел экстренное совещание о будущем Слота

Напомним, что Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 год. В дебютном сезоне под его руководством мерсисайдцы в 20-й раз в своей истории стали чемпионами Англии, а также вышли в финал Кубка английской лиги, где уступили «Ньюкаслу» (1:2). Во главе «красных» нидерландский специалист провел 104 матча, 63 из которых закончились победой, 16 — вничью и 25 — поражением «Ливерпуля».