СМИ: «Ливерпуль» провел экстренное совещание о будущем Слота

На повестке дня, как сообщает источник, стоял вопрос о будущем главного тренера Арне Слота.
Поводом для тревоги стал матч ¼ финала, который завершился со счетом 0:4. Это пятнадцатое поражение «Ливерпуля» в текущем сезоне и самое крупное с 2015 года. Такой результат резко усилил давление на тренерский штаб.
По информации Sky Sports, ключевым условием для сохранения Слотом своего поста является выход «Ливерпуля» в Лигу чемпионов. В настоящий момент клуб занимает лишь пятую строчку в таблице Английской Премьер-лиги, набрав 49 очков.
Ранее в СМИ сообщали, что Арне Слот не покинет свой пост ближайшим летом.
Напомним, что Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 год. В дебютном сезоне под его руководством мерсисайдцы в 20-й раз в своей истории стали чемпионами Англии, а также вышли в финал Кубка английской лиги, где уступили «Ньюкаслу» (1:2). Во главе «красных» нидерландский специалист провел 104 матча, 63 из которых закончились победой, 16 — вничью и 25 — поражением «Ливерпуля».
Несмотря на неудачи в чемпионате, у «красных» остается шанс на успех в еврокубках — команда продолжит борьбу в ¼ финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира «Ливерпуль» сыграет с действующим победителем ЛЧ «ПСЖ». Матчи состоятся 8 и 14 апреля.