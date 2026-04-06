СМИ: Бастони хочет как можно скорее перейти в «Барселону»

По данным источника, Бастони хочет пополнить состав каталонского клуба. Сине-гранатовые считают, что данный трансфер обойдётся в 55−60 миллионов евро. В «Барселоне» полагают, что вероятность успешного завершения сделки высока, хотя на данный момент соглашения нет ни с футболистом, ни с «Интером».
31 марта сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине в финальном стыковом матче за выход на ЧМ-2026. У итальянцев счет в первом тайме открыл Мойзе Кин. В составе боснийцев на 79-й минуте отличился Харис Табакович. На 41-й минуте Алессандро Бастони был удален с поля за грубый подкат. В серии пенальти боснийские футболисты оказались точнее — 4:1.
После матча Бастони столкнулся с жесткой критикой со стороны болельщиков. Президент миланского «Интера» Джезеппе Маротта поддержал защитника, назвав подобные действия фанатов травлей.
26-летний Бастони является воспитанником «Аталаны», также на правах аренды он играл за «Парму». За основную команду миланцев он дебютировал в сезоне-2019/20. Всего Бастони провел за «Интер» 294 матча, в которых забил 8 мячей и сделал 30 результативных передач.