Источник: Голкипер Никита Хайкин получил гражданство Норвегии

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт сообщил, что российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил гражданство Норвегии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», — приводит слова Сальведта «Чемпионат».

Также Ян Петтер Сальведт оценил шансы Хайкина выступить на чемпионате мира 2026 года.

— Теперь Никита Хайкин получит право на участие в чемпионате мира, и все думают, что он будет в команде. Главный тренер сборной, Столе Сольбаккен, говорит, что Хайкин теперь рассматривается в качестве игрока команды, но вратарь Нюланд по-прежнему является его основным выбором. На мой взгляд, это может скоро измениться.

А завтра Хайкин играет за «Буде-Глимт» против прошлогоднего чемпиона — «Викинга», так что, надеюсь, тогда о нем будет больше новостей, — добавил журналист.

30-летний Никита Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. На его счету 261 матч за клуб, в которых он пропустил 290 мячей и 90 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является трехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023). В сезоне-2025/26 «Буде-Глимт» впервые вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил лиссабонскому «Спортингу».

Голкипер провел два матча за молодежную сборную России. В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Обе встречи игрок провел на скамейке запасных.