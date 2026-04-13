Гвардиола с юмором отреагировал на игру «Манчестер Сити» в АПЛ

Накануне «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Челси» в игре 32-го тура чемпионата Англии (3:0) и одержал седьмую победу в последних восьми матчах АПЛ.
На вопрос о причинах уверенной игры «горожан» в концовке сезона испанский специалист дал неожиданный и шутливый ответ.
«Солнце! Нет, нет, я шучу! В Манчестере никогда не бывает солнца. Если бы солнце светило в ноябре, мы бы стали чемпионами Премьер-лиги уже в январе. Честно говоря, все дело в солнце. Настроение становится лучше», — приводит слова Гвардиолы известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Команда Гвардиолы демонстрирует отличную форму. Их последнее поражение в чемпионате датируется серединой января, когда «Сити» уступил принципиальному сопернику, «Манчестер Юнайтед», со счетом 0:2.
Несмотря на мощный рывок, «горожане» пока не возглавляют турнирную таблицу. В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» находится на второй строчке, отставая от лондонского «Арсенала» на шесть очков. Однако у команды Гвардиолы сохраняется преимущество в виде одной несыгранной встречи.
В следующем туре 19 апреля «Манчестер Сити» и «Арсенал» проведут очный матч.
Лиам Росеньор
Хосеп Гвардиола
Нико О`Райли
(Райан Шерки)
51′
Марк Гехи
(Райан Шерки)
57′
Жереми Доку
68′
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
54′
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
29
Уэсли Фофана
21
Йоррел Хато
27
Мало Гюсто
88′
34
Джош Ачимпонг
41
Эстеван
12′
67′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
81′
9
Лиам Делап
17
Андрей Сантос
67′
49
Алехандро Гарначо
25
Мойсес Кайседо
82′
14
Дариу Эссугу
90+8′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
42
Антуан Семеньо
38′
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
16
Родри
33
Нико О`Райли
64′
21
Райан Аит Нури
11
Жереми Доку
76′
26
Савио
10
Райан Шерки
76′
47
Фил Фоден
20
Бернарду Силва
81′
8
Матео Ковачич
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти