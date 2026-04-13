Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:15
Акрон
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.23
X
4.21
П2
1.77
Футбол. Первая лига
19:45
Факел
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.15
П2
3.50
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.15
П2
3.45
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.51
П2
5.90
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.63
X
2.98
П2
3.20
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2

Гвардиола с юмором отреагировал на игру «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с иронией прокомментировал впечатляющую победную серию своей команды в Английской премьер-лиге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Челси» в игре 32-го тура чемпионата Англии (3:0) и одержал седьмую победу в последних восьми матчах АПЛ.

На вопрос о причинах уверенной игры «горожан» в концовке сезона испанский специалист дал неожиданный и шутливый ответ.

«Солнце! Нет, нет, я шучу! В Манчестере никогда не бывает солнца. Если бы солнце светило в ноябре, мы бы стали чемпионами Премьер-лиги уже в январе. Честно говоря, все дело в солнце. Настроение становится лучше», — приводит слова Гвардиолы известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Команда Гвардиолы демонстрирует отличную форму. Их последнее поражение в чемпионате датируется серединой января, когда «Сити» уступил принципиальному сопернику, «Манчестер Юнайтед», со счетом 0:2.

Несмотря на мощный рывок, «горожане» пока не возглавляют турнирную таблицу. В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» находится на второй строчке, отставая от лондонского «Арсенала» на шесть очков. Однако у команды Гвардиолы сохраняется преимущество в виде одной несыгранной встречи.

В следующем туре 19 апреля «Манчестер Сити» и «Арсенал» проведут очный матч.

Челси
0:3
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Нико О`Райли
(Райан Шерки)
51′
Марк Гехи
(Райан Шерки)
57′
Жереми Доку
68′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
54′
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
29
Уэсли Фофана
21
Йоррел Хато
27
Мало Гюсто
88′
34
Джош Ачимпонг
41
Эстеван
12′
67′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
81′
9
Лиам Делап
17
Андрей Сантос
67′
49
Алехандро Гарначо
25
Мойсес Кайседо
82′
14
Дариу Эссугу
90+8′
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
42
Антуан Семеньо
38′
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
16
Родри
33
Нико О`Райли
64′
21
Райан Аит Нури
11
Жереми Доку
76′
26
Савио
10
Райан Шерки
76′
47
Фил Фоден
20
Бернарду Силва
81′
8
Матео Ковачич
Статистика
Челси
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
12
18
Удары в створ
3
8
Угловые
4
12
Фолы
10
14
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
