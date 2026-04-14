Запреты, штрафы и график близости: самые странные условия спортсменов в отношениях

Брачные контракты, соглашения о поведении и даже договоры на интимные отношения — все это реальные документы и ситуации из жизни известных спортсменов. В этой статье рассказываем про самые необычные случаи, когда спортсмены становились инициаторами странных правил для своих вторых половинок.
Марк Бартра: соглашение о ежедневной близости
Бывший защитник «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» Марк Бартра, который сейчас выступает за «Реал Бетис», в 2024 году рассказал о любопытном соглашении со своей девушкой Джессикой Гойкоэчеа. Согласно договору, пара должна вступать в интимную близость каждый день, который они проводят вместе.
По словам футболиста, в их соглашении с девушкой есть условие: каждый день, когда они проводят вместе, обязательно заканчивается близостью. Если в один из таких дней обстоятельства не позволяют этого сделать, на следующий день нужно наверстать упущенное — уже дважды. Как отмечала сама Джессика, именно Марк выступил инициатором такого договора. Сама девушка — востребованная модель, в ее портфолио сотрудничество с Victoria's Secret, Calvin Klein и съемки для Vogue и Elle.
Эндрик Фелипе: запрет на вредные привычки
Новичок «Реала» бразильский футболист Эндрик Фелипе, который перешел в мадридский клуб в 2024 году, известен не только своими футбольными талантами, но и необычным подходом к личным отношениям. Бразилец и его девушка, модель Габриэли Миранда, которая впоследствии стала его женой, заключили контракт о взаимоотношениях.
Документ, подписанный парой, содержит несколько жестких условий. Среди них — обязательное ежедневное признание в любви при любой возможности и в любой ситуации. Также в контракте есть запрет на определенные слова, в том числе на такие как «эмм», «ага» и даже простое «ок».
Отдельным пунктом идет полный запрет на вредные привычки и резкую смену поведения. А за нарушение любого из условий контракта предусмотрен штраф в виде подарка по выбору второй половины. Такое соглашение вызвало бурную реакцию в соцсетях — многие назвали Эндрика «каблуком», но сам футболист, судя по всему, не жалеет о заключенном договоре.
Роналдиньо: правила проживания под одной крышей
Бразильский футболист Роналдиньо, известный своими победами на поле, в личной жизни тоже не следовал традиционным схемам. В течение шести лет он проживал в особняке в Рио-де-Жанейро одновременно с двумя женщинами — Присциллой Коэльо и Беатрис Соузой.
Футболист установил четкие правила сосуществования: для каждой из женщин была выделена отдельная спальня, и ночи он проводил с ними по очереди. Втроем в одной постели они никогда не были. А чтобы у девушек не было поводов для ревности, футболист выбирал для них одинаковые подарки и брал обеих с собой в поездки. Правда спустя время Роналдиньо утратил интерес к сожительницам, перестал с ними общаться и финансово поддерживать, и стал проводить досуг с другими девушками.
Тайгер Вудс: молчание в обмен на деньги
В 2009 году имя легендарного гольфиста Тайгера Вудса оказалось на первых полосах таблоидов не из-за спортивных достижений. После того как он врезался в дерево у собственного дома, выяснилось, что за этим стоял семейный скандал: супруга Элин узнала о многочисленных изменах мужа.
Вудс требовал от своих любовниц соблюдать строжайшую конфиденциальность. Условия были жесткими: ни слова о связи, никаких публичных заявлений. В обмен на молчание женщины получали финансовую поддержку. Однако когда скандал все же разразился, список любовниц оказался слишком длинным, а репутация Вудса — разрушенной.
После огласки он ушел из спорта на несколько месяцев, публично извинился и даже прошел курс реабилитации от половой зависимости. Его брак с Элин Нордегрен распался, а рекламные контракты с Nike, Gatorade и Accenture были временно приостановлены.
В мире, где спортсмены привыкли контролировать каждую деталь своей карьеры, они иногда пытаются перенести этот контроль и на личные отношения. Но попытки удержать партнера через правила и контракты часто приводят к обратному эффекту. И далеко не всегда это заканчивается хорошо.