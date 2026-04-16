Лионель Месси стал владельцем клуба из пятого дивизиона Испании

Футболист выкупил 100% акций клуба.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Звезда мирового футбола, нападающий американского клуба Интер Майами и сборной Аргентины, Лионель Месси, стал владельцем испанского футбольного клуба «Корнелья». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По информации пресс-службы, Месси приобрел все 100% акций команды, которая играет в Терсере — пятом по уровню дивизионе Испании. «Корнелья» расположена в Каталонии. В прошлом через клуб прошли такие известные игроки, как голкипер «Арсенала» Давид Райя, защитник «Барселоны» Херард Мартин, а также Кейта Бальде и Жорди Альба, с которым Месси играл в «Барселоне» и «Интер Майами».

Ранее появлялась информация о том, что компания из Майами подала многомиллионный иск против Месси и Аргентинской футбольной ассоциации.