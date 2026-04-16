Лионель Месси стал владельцем клуба из пятого дивизиона Испании

По информации пресс-службы, Месси приобрел все 100% акций команды, которая играет в Терсере — пятом по уровню дивизионе Испании. «Корнелья» расположена в Каталонии. В прошлом через клуб прошли такие известные игроки, как голкипер «Арсенала» Давид Райя, защитник «Барселоны» Херард Мартин, а также Кейта Бальде и Жорди Альба, с которым Месси играл в «Барселоне» и «Интер Майами».