СМИ: Парикмахер Кукурельи слил состав «Челси» перед матчем АПЛ

За несколько часов до встречи с «Брайтоном», завершившейся для «Челси» разгромным поражением со счетом 0:3, в соцсетях появился твит пользователя @Rileyeagles. В сообщении говорилось: «Палмер и Жоао Педро сегодня получили травмы. Вот вам эксклюзив». Впоследствии информация подтвердилась: оба футболиста не вышли на поле.
По данным британского издания, аккаунт @Rileyeagles принадлежит парикмахеру Марка Кукурельи. Косвенным доказательством этой версии стал пост мастера с фотографией длинных волос и электробритвы — своего рода намек на связь с футболистом.
Этот инцидент напомнил о предыдущих утечках, которые произошли в «Челси» ранее. Перед матчами Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:5, 0:3) в СМИ также появлялись стартовые составы команды еще до начала игр. Тогда главный тренер «синих» Лиам Росеньор заявил, что в клубе выявили «крота» и приняли соответствующие меры для устранения проблемы. Эти меры, не смогли полностью исключить повторения подобных ситуаций.
«Челси» с 48 баллами опустился на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Лондонская команда потерпела пятое поражение подряд в чемпионате страны. Начиная с 11 марта «Челси» проиграл семь игр с общим счетом 2:19. Единственная победа за это время — в Кубке Англии над «Порт Вейл» (7:0) из третьего дивизиона.
В следующем туре АПЛ «Челси» 4 мая на своем поле примет «Ноттингем Форест».
Фабиан Хюрцелер
Лиам Росеньор
Ферди Кадиоглу
3′
Джек Хиншелвуд
(Жоржиньо Рюттер)
56′
Дэнни Уэлбек
(Максим Де Кейпер)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
24
Ферди Кадиоглу
6
Ян Пол ван Хекке
21
Оливье Боскальи
30
Паскаль Грос
17
Карлос Балеба
27
Матс Виффер
46′
34
Йоэл Велтман
11
Янкуба Минте
58′
77′
29
Максим Де Кейпер
22
Каору Митома
82′
26
Ясин Айяри
13
Джек Хиншелвуд
90′
33
Мэтт О`Райли
10
Жоржиньо Рюттер
83′
18
Дэнни Уэлбек
1
Роберт Санчес
21
Йоррел Хато
7
Педру Нету
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
90′
34
Джош Ачимпонг
9
Лиам Делап
72′
38
Марк Гиу
29
Уэсли Фофана
45+1′
46′
49
Алехандро Гарначо
45
Ромео Лавиа
73′
14
Дариу Эссугу
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти