СМИ: Парикмахер Кукурельи слил состав «Челси» перед матчем АПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.46
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.27
П2
3.20
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.38
П2
6.40
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.36
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.61
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.28
П2
3.80
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.24
П2
2.02
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.05
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.07
П2
2.68
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.01
П2
6.66
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.34
П2
5.89
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.60
П2
2.19
Футбол. Испания
20:00
Эльче
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.68
П2
2.95
Футбол. Испания
21:00
Реал Сосьедад
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.21
П2
3.90
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.70
П2
3.65
Футбол. Англия
22:00
Бернли
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
18.00
X
9.50
П2
1.15
Футбол. Испания
22:30
Барселона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.21
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
П1
X
П2

СМИ: Парикмахер Кукурельи слил состав «Челси» перед матчем АПЛ

Как выяснила газета Daily Mail, утечка информации о стартовом составе «Челси» может быть связана с окружением защитника «синих» Марка Кукурельи.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

За несколько часов до встречи с «Брайтоном», завершившейся для «Челси» разгромным поражением со счетом 0:3, в соцсетях появился твит пользователя @Rileyeagles. В сообщении говорилось: «Палмер и Жоао Педро сегодня получили травмы. Вот вам эксклюзив». Впоследствии информация подтвердилась: оба футболиста не вышли на поле.

По данным британского издания, аккаунт @Rileyeagles принадлежит парикмахеру Марка Кукурельи. Косвенным доказательством этой версии стал пост мастера с фотографией длинных волос и электробритвы — своего рода намек на связь с футболистом.

Этот инцидент напомнил о предыдущих утечках, которые произошли в «Челси» ранее. Перед матчами Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:5, 0:3) в СМИ также появлялись стартовые составы команды еще до начала игр. Тогда главный тренер «синих» Лиам Росеньор заявил, что в клубе выявили «крота» и приняли соответствующие меры для устранения проблемы. Эти меры, не смогли полностью исключить повторения подобных ситуаций.

«Челси» с 48 баллами опустился на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Лондонская команда потерпела пятое поражение подряд в чемпионате страны. Начиная с 11 марта «Челси» проиграл семь игр с общим счетом 2:19. Единственная победа за это время — в Кубке Англии над «Порт Вейл» (7:0) из третьего дивизиона.

В следующем туре АПЛ «Челси» 4 мая на своем поле примет «Ноттингем Форест».

Брайтон
3:0
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 34
21.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Фалмер Стэдиум
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Лиам Росеньор
Голы
Брайтон
Ферди Кадиоглу
3′
Джек Хиншелвуд
(Жоржиньо Рюттер)
56′
Дэнни Уэлбек
(Максим Де Кейпер)
90+1′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
24
Ферди Кадиоглу
6
Ян Пол ван Хекке
21
Оливье Боскальи
30
Паскаль Грос
17
Карлос Балеба
27
Матс Виффер
46′
34
Йоэл Велтман
11
Янкуба Минте
58′
77′
29
Максим Де Кейпер
22
Каору Митома
82′
26
Ясин Айяри
13
Джек Хиншелвуд
90′
33
Мэтт О`Райли
10
Жоржиньо Рюттер
83′
18
Дэнни Уэлбек
Челси
1
Роберт Санчес
21
Йоррел Хато
7
Педру Нету
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
90′
34
Джош Ачимпонг
9
Лиам Делап
72′
38
Марк Гиу
29
Уэсли Фофана
45+1′
46′
49
Алехандро Гарначо
45
Ромео Лавиа
73′
14
Дариу Эссугу
Статистика
Брайтон
Челси
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
9
0
Угловые
6
5
Фолы
15
5
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти