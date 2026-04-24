Тренер «Монако» высказался о состоянии здоровья Головина

Встреча между «Монако» и «Тулузой» состоится на домашнем поле «фиолетовых» 25 апреля.
Александр Головин 18 апреля вернулся в общую группу после травмы. 10 апреля 29-летний россиянин пропустил гостевую встречу чемпионата Франции с «Парижем» (1:4) из-за дискомфорта в правой приводящей мышце бедра.
После этого Головин провел матч Лиги 1 с «Осером» (2:2), выйдя на поле на замену на 78-й минуте встречи.
— Кайо Энрике тренировался частично, но сможет присоединиться к составу на следующей неделе. Станису Идумбо необходима операция на плече, а Кассум Уаттара еще не бегает даже.
Головин? На этой неделе он тренировался в обычном режиме, после того как на прошлой занимался восстановлением приводящих мышц. Ансу Фати хорошо проявил себя во втором тайме против «Осера», что отражает игру команды, и Голо также хорошо вышел на замену, так что у нас есть несколько вариантов, — приводит слова Поконьоли пресс-служба клуба.
В этом сезоне Головин провел за «Монако» 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
«Монако» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 50 очками. Лидером чемпионата является «Пари Сен-Жермен» с 66 баллами в активе.