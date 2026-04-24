Тренер «Монако» высказался о состоянии здоровья Головина

— Кайо Энрике тренировался частично, но сможет присоединиться к составу на следующей неделе. Станису Идумбо необходима операция на плече, а Кассум Уаттара еще не бегает даже.



Головин? На этой неделе он тренировался в обычном режиме, после того как на прошлой занимался восстановлением приводящих мышц. Ансу Фати хорошо проявил себя во втором тайме против «Осера», что отражает игру команды, и Голо также хорошо вышел на замену, так что у нас есть несколько вариантов, — приводит слова Поконьоли пресс-служба клуба.