Тренер «Монако» высказался о состоянии здоровья Головина

Наставник «Монако» Себастьян Поконьоли рассказал о процессе восстановления травмированных игроков перед матчем 31-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Встреча между «Монако» и «Тулузой» состоится на домашнем поле «фиолетовых» 25 апреля.

Александр Головин 18 апреля вернулся в общую группу после травмы. 10 апреля 29-летний россиянин пропустил гостевую встречу чемпионата Франции с «Парижем» (1:4) из-за дискомфорта в правой приводящей мышце бедра.

После этого Головин провел матч Лиги 1 с «Осером» (2:2), выйдя на поле на замену на 78-й минуте встречи.

— Кайо Энрике тренировался частично, но сможет присоединиться к составу на следующей неделе. Станису Идумбо необходима операция на плече, а Кассум Уаттара еще не бегает даже.

Головин? На этой неделе он тренировался в обычном режиме, после того как на прошлой занимался восстановлением приводящих мышц. Ансу Фати хорошо проявил себя во втором тайме против «Осера», что отражает игру команды, и Голо также хорошо вышел на замену, так что у нас есть несколько вариантов, — приводит слова Поконьоли пресс-служба клуба.

В этом сезоне Головин провел за «Монако» 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

«Монако» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 50 очками. Лидером чемпионата является «Пари Сен-Жермен» с 66 баллами в активе.


