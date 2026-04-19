Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.01
П2
2.65
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.40
П2
4.33
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
3
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
12.50
П2
32.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
1
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.10
П2
12.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
13.75
X
5.60
П2
1.25
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.63
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
7.20
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.46
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

«Монако» с участием Головина сыграл вничью с «Осером» в чемпионате Франции

«Монако» сыграл вничью с «Осером» в чемпионате Франции, Головин вышел на замену.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Осером» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Монако завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Ансу Фати (56-я минута) и Фоларин Балоган (59, пенальти). У гостей мячи забили Кевин Дануа (11) и Лассине Синайоко (33).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Ранее 29-летний россиянин пропустил матч 29-го тура чемпионата Франции против «Парижа» (1:4) из-за дискомфорта в правой приводящей мышце бедра.

«Монако» располагается на седьмом месте в таблице, набрав 50 очков. «Осер» (25 очков) сыграл третий матч вничью в чемпионате подряд и идет 16-м.

В следующем туре «Монако» 25 апреля на выезде сыграет против «Тулузы», «Осер» в тот же день в гостях встретится с «Лионом».

Монако
2:2
Первый тайм: 0:2
Осер
Футбол, Франция, 30-й тур
19.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Кристоф Пеллиссье
Голы
Монако
Ансу Фати
56′
Фоларин Балогун
59′
Осер
Кевин Даноис
11′
Лассине Синайоко
33′
Составы команд
Монако
1
Лукас Градецки
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
59′
27
Крепин Диатта
13
Кристиан Мависса
11
Магнес Аклиуш
7′
9
Фоларин Балогун
88′
14
Мика Биерет
4
Йордан Тезе
77′
28
Мамаду Кулибали
23
Аладжи Бамба
46′
24
Симон Адингра
31
Ансу Фати
78′
10
Александр Головин
Осер
14
Гидеон Менса
90′
28
Ромен Февр
10
Лассине Синайоко
73′
20
Синали Диоманде
24
Брайан Око
42
Элиша Овусу
5
Кевин Даноис
16
Донован Леон
72′
40
Тео Де Персен
29
Марвен Сенайя
68′
27
Ламин Си
83′
22
Фредрик Оппегор
54′
7
Жосуэ Казимир
19
Дэнни Намасо
68′
8
Науиру Аамада
Статистика
Монако
Осер
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
6
7
Угловые
11
3
Фолы
19
8
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
