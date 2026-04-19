«Монако» с участием Головина сыграл вничью с «Осером» в чемпионате Франции

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Осером» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Монако завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Ансу Фати (56-я минута) и Фоларин Балоган (59, пенальти). У гостей мячи забили Кевин Дануа (11) и Лассине Синайоко (33).
Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Ранее 29-летний россиянин пропустил матч 29-го тура чемпионата Франции против «Парижа» (1:4) из-за дискомфорта в правой приводящей мышце бедра.
«Монако» располагается на седьмом месте в таблице, набрав 50 очков. «Осер» (25 очков) сыграл третий матч вничью в чемпионате подряд и идет 16-м.
В следующем туре «Монако» 25 апреля на выезде сыграет против «Тулузы», «Осер» в тот же день в гостях встретится с «Лионом».
Себастьян Поконьоли
Кристоф Пеллиссье
Ансу Фати
56′
Фоларин Балогун
59′
Кевин Даноис
11′
Лассине Синайоко
33′
1
Лукас Градецки
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
59′
27
Крепин Диатта
13
Кристиан Мависса
11
Магнес Аклиуш
7′
9
Фоларин Балогун
88′
14
Мика Биерет
4
Йордан Тезе
77′
28
Мамаду Кулибали
23
Аладжи Бамба
46′
24
Симон Адингра
31
Ансу Фати
78′
10
Александр Головин
14
Гидеон Менса
90′
28
Ромен Февр
10
Лассине Синайоко
73′
20
Синали Диоманде
24
Брайан Око
42
Элиша Овусу
5
Кевин Даноис
16
Донован Леон
72′
40
Тео Де Персен
29
Марвен Сенайя
68′
27
Ламин Си
83′
22
Фредрик Оппегор
54′
7
Жосуэ Казимир
19
Дэнни Намасо
68′
8
Науиру Аамада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти