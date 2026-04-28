Роналду, Неймар, Вонн: активный отдых спортсменов, который заменяет им тренировки

Чтобы не терять форму, не обязательно идти в зал. Эти спортсмены показывают, как активный отдых может заменить тренировки.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В отпуске спортсмены не сидят без движения, просто меняют формат активности. Вместо зала — серфинг, прогулки в горах, велосипед или игры на пляже. Такой формат помогает расслабиться и при этом не терять форму.

Криштиану Роналду: серфинг и активный отдых

Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Соцсети

Криштиану Роналду известен строгим режимом тренировок, но в отпуске он позволяет себе от него отступить. Вместо зала он выбирает движение — чаще всего это плавание, тренировки в воде и серфинг.

На фото и в соцсетях его часто можно увидеть на океане: он проводит время на доске, плавает, играет с мячом на пляже. Такая активность нагружает все тело — работают ноги, корпус, баланс, при этом не приходится заставлять себя тренироваться в зале.

Плюс такой формат проще вписывается в отдых. Можно проводить время с семьей, быть на свежем воздухе и при этом сохранять привычный уровень активности.

Линдси Вонн: горы, хайкинг и велопрогулки

Линдси Вонн
Линдси ВоннИсточник: Соцсети

После завершения карьеры Линдси Вонн по-прежнему много времени проводит в горах — занимается хайкингом, катается на велосипеде и остается активной почти каждый день.

В ее соцсетях часто появляются кадры с длинных прогулок и подъемов. Такой отдых дает серьезную нагрузку: работают ноги и основные группы мышц, повышается выносливость. При этом такой формат легче переносится, чем зал, потому что меняется обстановка и нет жесткого расписания. Такой подход позволяет ей оставаться в тонусе без классических тренировок и при этом получать удовольствие от процесса.

Неймар: пляжный футбол и серфинг

Неймар
НеймарИсточник: Соцсети

Во время пауз между сезонами и в отпуске Неймар проводит время у океана — чаще всего в Бразилии. В его соцсетях регулярно появляются видео с пляжным футболом: он играет с друзьями и участвует в коротких матчах.

Песок дает дополнительную нагрузку: сложнее ускоряться, держать баланс и менять направление. За счет этого даже обычная игра превращается в полноценную физическую активность, которая поддерживает форму без тренажеров.

Еще один любимый вариант отдыха футболиста — серфинг. Здесь больше работает корпус и руки, плюс постоянно приходится держать баланс на доске. За счет этого нагрузка получается совсем другая, но тоже помогает оставаться в форме.